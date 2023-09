Beatrice Luzzi “da Massimiliano Varrese ho ricevuto parolacce e ingiurie”/ Lui sbotta: “Non ti sopporto più!”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi accusa Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi è sempre più nel vortice delle polemiche al Grande Fratello 2023, e in questa puntata arrivano nuovi attacchi dai coinquilini. Dopo le iniziali critiche ricevute da Anita, l’attrice prende parola e si esprime indignata nei confronti di Massimiliano Varrese, che a suo dire le avrebbe rivolto insulti in puntata. “Di fronte a tutte le parolacce che ho ricevuto stasera da Massimiliano, il fatto che nessuno dei miei coinquilini si sai alzato dicendo ‘Hai esagerato’, racconta molto della mia situazione qui dentro“, ammette.

A tali affermazioni esplode l’indignazione dei concorrenti, che le chiedono quale parolaccia avrebbe espresso l’attore nei suoi riguardi. “Perché, dire ‘repellente‘ non è una parolaccia?“, ammette la Luzzi. Di fronte a questo attacco, Varrese non rimane in silenzio e si difende dall’accusa: “Repellente significa che repelle, rimbalza, scivola“. Tuttavia Beatrice si è sentita offesa dalle sue parole, ma ancor di più dal fatto che nessuno, eccetto Grecia Colmenares, l’abbia difesa: “Mi hai detto tante di quelle ingiurie. Chiunque si sarebbe alzato dicendo ‘Mi pare un po’ sproporzionato’“.

Massimiliano Varrese attacca Beatrice Luzzi: “Sei molto furba“

Beatrice Luzzi si è sentita offesa dalle parole di Massimiliano Varrese e delusa dal fatto che nessuno abbia preso le sue difese. “Io al posto loro, a prescindere, mi sarei alzata dicendo ‘Massimiliano, hai esagerato’“, ribadisce la concorrente del Grande Fratello 2023. Di fronte a tale sfogo, l’attore ritiene che ci sia qualcosa di programmato o di strategico dietro, e la attacca: “Beatrice sei veramente furba, io non ti sopporto proprio più. Sei molta furba“.

La gieffina però chiarisce che non si tratta di furbizia, ma di rispetto verso il prossimo: “Questa non è furbizia, ma si chiama educazione, rispetto, dignità ed etica. Perché io, al posto di chiunque altro, mi sarei alzata dicendo: ‘Come ti viene in mente di dire queste cose a una persona che non ti ha fatto nulla’“.

