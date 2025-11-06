Beatrice Luzzi, intervistata dal settimanale Mio, ha commentato la sua duplice esperienza al Grande Fratello e non solo.

Beatrice Luzzi ha vissuto due ruoli distinti e separati al Grande Fratello, un punto di vista che le ha permesso di formare il suo punto di vista partendo da circostanze diverse seppur vicine. Prima concorrente, poi opinionista; intervistata dal settimanale Mio, ha raccontato della percezione di oggi rispetto ad entrambe le esperienze, senza dimenticare l’attuale edizione del reality. Tra gli argomenti relativi alla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia spicca la sua determinazione spesso fraintesa: “Non credo di essere stata dura, credo di essere cruda che è diverso… Spesso è segno di grande onestà, non ho mai fatto attacchi personali o offese”.

Grande Fratello, Jonas vuole eliminare Omer: il suo piano/ Ecco cos'ha chiesto ai coinquilini

Beatrice Luzzi conquistò una buona fetta di pubblico con il suo carattere schietto e diretto, un profilo perfetto per cimentarsi l’anno seguente come opinionista del Grande Fratello. In molti ricorderanno i piccoli screzi con Alfonso Signorini, o meglio, le divergenze dal punto di vista dell’analisi di alcune situazioni prese in esame. Al settimanale Mio emerge un pensiero chiaro di quell’esperienza, anche piuttosto pungente: “Ho sofferto un po’ l’alleanza tra Alfonso e Cesara: mi schiacciava artisticamente. Non mi permetteva di esprimere la mia parte ironica, mi sentivo il terzo incomodo”. L’attrice ha però confermato di mantenere un ottimo rapporto con Alfonso Signorini: “Lo stimo, è un uomo molto intelligente”.

Carlotta Vendemmia replica al Grande Fratello: "Non volevo lasciare Mattia"/ La busta rossa scatena il caos

Beatrice Luzzi: “Non guardo il Grande Fratello 2025”, poi la confessione sull’amore…

Osservando l’attuale edizione, Beatrice Luzzi ha speso qualche parola anche per il ruolo di opinionista del Grande Fratello oggi ricoperto da Cristina Plevani, reduce dalla vittoria all’Isola dei Famosi ma anche prima storica vincitrice del reality. “Ricorda molto me; quando l’ho vista con gli stessi ricci, la stessa sedia… ho detto: ‘Ok, ci sono anche io’, e ho spento la tv”. L’attrice ha anche rivelato di non guardare l’attuale edizione del reality, così come tra l’altro non faceva in passato: “Ho visto solo dieci minuti. Non intendo che non mi piace, semplicemente non lo guardo. E’ un’esperienza che farei una volta, non una seconda”.

Simone De Bianchi innamorato di Anita Mazzotta al Grande Fratello?/ "Evito di guardarla. Jonas..."

Beatrice Luzzi – sempre al settimanale Mio – si è poi confidata anche sul tema sentimentale. “Sono single, ma attualmente per la prima volta dopo tanti anni sento il bisogno di un compagno”. Una confessione per nulla banale quella dell’attrice che ha poi spiegato di non essere alla ricerca ossessiva ma al contempo di sentirsi pronta per un eventuale nuovo amore: “Non lo cerco a tutti i costi ma se arriva… lo prenderò!”.