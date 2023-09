Beatrice Luzzi derisa al Grande Fratello 2023 “se la pasta l’ha fatta lei, la buttiamo!”/ Rivolta sul web!

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi nel mirino dei compagni: il nuovo episodio

La puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera è stata decisamente rovente, sul fronte delle polemiche e delle litigate. Protagonista indiscussa è stata Beatrice Luzzi che, se da un lato è risultata la preferita del pubblico, dall’altro fatica a creare un clima disteso e armonico con i coinquilini, tra cui Massimiliano Varrese. Dall’esterno il pubblico ha iniziato a farsi un’opinione su questi contrasti a Cinecittà, tra chi difende l’attrice a spada tratta, accusando il gruppo di isolarla e schernirla in ogni modo, e chi invece considera eccessivi i suoi comportamenti.

Anita Olivieri choc su Heidi Baci: "Nulla da invidiare a una alta un metro e 40"/ Al Grande Fratello...

Tuttavia, nelle ultime ore si è aperto un nuovo terreno di scontro sul web, a causa di un atteggiamento da parte del gruppo che non è affatto piaciuto. In un video, che sta diventando virale sul web suscitando indignazione, si vedono diversi coinquilini pronti a gustarsi in cucina una deliziosa pasta al ragù. Tuttavia, viene fatto il nome di Beatrice Luzzi, che viene messa in cattiva luce.

Daniele Dal Moro, nuovo sfogo social: "Divento pazzo così"/ Il difficile distacco da Oriana Marzoli

Giselda Torresan: “Se la pasta l’ha fatta Beatrice la buttiamo via“

“Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo via“, esclama Giselda Torresan al gruppo, in riferimento alla pasta che a breve avrebbero mangiato. Anita, a sua volta, ripete la frase pronunciata dalla coinquilina del Grande Fratello 2023. E, sempre Giselda, torna alla carica contro Beatrice Luzzi, schernendola: “Chissà se ha messo veleno“. Il siparietto di gruppo, con annesse risatine da parte degli altri, non è affatto piaciuto al popolo del web, che questa volta sembra unanime nel difendere a spada tratta la Luzzi e schierarsi dalla sua parte.

GRANDE FRATELLO 2023, 6A PUNTATA/ Diretta: Grecia, Giselda, Marco e Valentina in nomination

“Ecco la vera Giselda altro che montagne, caprioli, funghi e cerbiatti“, un commento da Twitter. Un altro utente ironizza contro il gruppetto: “Ma loro sono i + BuOnỊ“. E ancora: “Se l’ha fatta beatrice questa pasta la buttiamo” Nonostante sia stata votata come preferita del pubblico, loro in casa continuano a parlarne male, non hanno capito che peggiorano solo le cose così“.

Rosy: -“C’è la pasta al ragù”

Giselda: -“Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo via”

Anita ripete agli altri la frase di Giselda

Giselda: -“Chissà ci sia dentro veleno” Ecco la vera Giselda altro che montagne, caprioli, funghi e cerbiatti#GrandeFratello #gfpic.twitter.com/YHXy7Uje1F — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 28, 2023

• Rosy: “C’è la pasta al ragù”

• Anita:” Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo”

• Giselda:” Se ha messo veleno”.

Ma loro sono i + BuOnỊ#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/oq9I2iUP0j — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 28, 2023

“Se l’ha fatta beatrice questa pasta la buttiamo”

Nonostante sia stata votata come preferita del pubblico

,loro in casa continuano a parlarne male,non hanno capito che peggiorano solo le cose così#grandefratello pic.twitter.com/2FvnJZuR9x — il nome non può essere vuoto (@Nessuno48955352) September 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA