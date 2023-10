Beatrice Luzzi di nuovo nominata al Grande Fratello 2023, lei sbotta/ “Troppo semplice votare me, sono stufa”

Beatrice Luzzi, sfogo al Grande Fratello 2023 dopo la nomination ricevuta

La puntata di ieri sera del Grande Fratello 2023 si è conclusa con le consuete nomination, che hanno visto Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan finire al televoto. Chi più di tutte è abituata a questo meccanismo di gioco è sicuramente Beatrice, anche ieri risultata una delle meno preferite in Casa. Per questo, come mostra una clip condivisa sul sito del reality, l’attrice ha palesato tutto il proprio risentimento per la nomination ricevuta, sfogandosi dopo la puntata seduta al tavolo con Paolo Masella e altri coinquilini.

“È facile nominare me“, ammette la gieffina. Paolo, però, la stronca: “No, io quando nomino, nomino sempre in base a come va la puntata. Ti ho nominata per il fatto che ti ho detto in diretta“. Il riferimento è al discusso video, richiesto alla produzione da Alex Schwazer, in cui la Luzzi alluderebbe ad un interesse nei confronti del marciatore. “Quando ho un’idea mia, quella é: ti ho votata solo per questo fatto“, le ha spiegato Masella.

Beatrice Luzzi amareggiata: “È troppo semplice votare me, sono molto stufa“

Beatrice Luzzi ritiene però che questa sia solo una scusa per nominarla nuovamente al Grande Fratello 2023. “Io vengo votata anche dai preferiti, e poi mi nominate? Ormai viene giustificato anche il fatto di nominarmi. Rosy mi dice: ‘Ti voto perché non mi fido di te’, da 50 giorni. Io l’ho nominata una volta“, si sfoga. Paolo Masella, riferendosi alla Chin, le fa allora notare: “Se le stai antipatica… Se una persona mi sta antipatica, voterò sempre quella persona“.

La Luzzi non ritiene che vi sia un’antipatia con Rosy e giunge ad un’amara constatazione: “A me non pare di starle antipatica, lei non mi sta antipatica. È troppo semplice votare me, sono molto stufa“. Paolo le fa così notare che, in realtà, l’antipatia tra le due inquiline è piuttosto evidente: “Vi siete sempre scontrate su tutto, anche sul cibo. A lei magari non le vai a genio“. L’attrice però ritiene che non ci siano prove effettive dell’antipatia di Rosy verso di lei, e sbotta nuovamente: “Non c’è niente di concreto, continua a dire che non si fida“.











