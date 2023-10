Beatrice Luzzi, dubbi sul rapporto con Giuseppe Garibaldi “come è nato può finire”/ “Avevi altre amicizie…”

Beatrice Luzzi preoccupata per Giuseppe Garibaldi: “Mi hanno messo i dubbi“

Al Grande Fratello 2023 il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si fa ancor più enigmatico. Il feeling tra i due è evidente ma, dopo l’ottimismo iniziale, alcune preoccupazioni sorte nella mente dell’attrice hanno fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan: la loro storia è destinata a proseguire oppure no? La concorrente stessa, messasi in disparte con il coinquilino, ha avuto un lungo confronto con Garibaldi, che le chiede quale sia la fonte della sua preoccupazione: “Qui dentro alla fine cos’è che ti preoccupa di più? Il rapporto che ho con gli altri?“.

L’attrice nega e spiega cosa, a suo dire, le abbia scatenato una lunga serie di dubbi sulla loro ipotetica relazione: “Non lo so, forse, a dirla tutta, il fatto che magari se non avessero chiesto quella cosa, non sarebbe nato nulla. Nel senso che avevi ben altre amicizie, quindi magari è stato molto spontaneo, ma come è nato può finire. Non lo so, mi hanno messo i dubbi“.

Beatrice Luzzi ritiene che il Grande Fratello 2023 non sia il contesto adatto per mettere alla prova la loro potenziale storia d’amore. Nella Casa di Cinecittà ogni emozioni è intensa ed amplificata, e sarebbe necessario verificare al di fuori delle telecamere se il loro feeling possa in realtà nascondere qualcosa di più: “Il problema qui è che non si può dire, aspettare, vedere: è tutto così intenso e di fronte a tutti, che purtroppo bisogna avere le idee abbastanza chiare. Quello che ti dicevo ieri, volevo capire se avevi le idee chiare oppure non tanto“.

Giuseppe Garibaldi le conferma di avere le idee molto chiare, ma l’attrice è attanagliata dai dubbi: “Tu mi hai risposto che le avevi chiare, ma non so“. Il confronto, tuttavia, si conclude con un nulla di fatto. La Luzzi resta avvolta dai dubbi e dalla mancanza di risposte certe ed effettive, e si dice preoccupata per quale piega potrebbe prendere il loro rapporto. Come evolverà la situazione?

