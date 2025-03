La nuova diretta del Grande Fratello ha regalato al pubblico di Canale 5 un faccia a faccia di fuoco, in studio, tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. Dopo le accuse lanciate dall’opinionista nella precedente puntata, Signorini mette le due donne a confronto, ed è Beatrice a partire, ribadendo il suo pensiero negativo nei confronti di Stefania.

“Ha avuto un atteggiamento cattivo. – ha esordito Luzzi – Lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano lì ed è entrata un po’ troppo a gamba tesa, dando giudizi trancianti sui sentimenti e sulle coppie, dicendo cose molto forti.” Così, rivolgendosi direttamente a Stefania, ha proseguito: “Non ti sei resa conto della prepotenza delle tue parole. Delle critiche erano giuste, però sono state un po’ troppo distruttive. Io avrei preferito che tu lo facessi in modo più costruttivo e materno, e anche alle persone a te vicine.”

Stefania Orlando risponde a Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “Non vedevi l’ora di andare contro di me”

Pronta e immediata la replica di Stefania Orlando: “Io sono entrata non a gamba tesa, perché ho aspettato un mese prima di esprimere un’opinione. – ha chiarito – Mi sono resa conto che c’erano dei disegni ben strutturati e ho trovato tutto molto teatrale, così ho dato la mia opinione.” Parole, queste, che fanno riferimento a Lorenzo Spolverato, già accusato da Stefania di mettere in piedi scene e strategie per visibilità. “Il fatto che tu abbia supportato Shaila dandomi della ‘cattiva’ l’ho trovato un po’ tanto, soprattutto da te che il Grande Fratello l’hai fatto. Credi dunque che tu ci abbia messo il carico da 12 e non vedevi l’ora, anche perché ce l’avevi con me già da prima. Sei molto permalosa.” ha tuonato infine Stefania.