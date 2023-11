Beatrice Luzzi e Alex Schwazer, scoppia il caso sul verdetto/ Lei spiazza tutti: “Ce lo aspettavamo”

Beatrice Luzzi e Alex Schwazer prima del verdetto: cos’ha sussurrato l’attrice

Nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera, il pubblico ha assistito all’ennesimo trionfo di Beatrice Luzzi al televoto. La concorrente si conferma come una delle grandi protagoniste di questa edizione, nonché una delle più amate dai telespettatori, che hanno sempre votato a suo favore per salvarla. A farne le spese, ieri sera, è stato Alex Schwazer, finito di diritto al televoto della prossima puntata, che sarà eliminatorio.

Tuttavia agli occhi e alle orecchie attente del pubblico non è sfuggito un particolare, in particolare una breve frase sussurrata dall’attrice al marciatore poco prima di scoprire il nome del concorrente meno votato. Infatti, si sente la Luzzi sussurrare presumibilmente le seguenti parole: “Vai a lunedì“, alle quali Schwazer ha replicato annuendo. Pochi secondi dopo, Alfonso Signorini ha emesso il verdetto e il nome meno votato è proprio quello del marciatore.

Alfonso Signorini: “Ho visto che anche Alex annuiva“

Il breve siparietto, tuttavia, ha generato dibattito sul web e non è rimasto indifferente nemmeno ad Alfonso Signorini. Una volta emesso il verdetto, il conduttore del Grande Fratello 2023 ha spiegato ad Alex Schwazer cosa lo avrebbe aspettato: “Alex, sei il meno votato e quindi sei il primo candidato all’eliminazione definitiva di lunedì. Sfiderai al televoto gli altri nominati di questa sera“. A seguire, Signorini si rivolge a Beatrice Luzzi, la quale ammette con estrema franchezza: “Ce lo aspettavamo“.

La replica di Signorini lascia però intendere che il loro breve scambio di sguardi è stato osservato da tutti. “Ho visto che anche Alex annuiva“, ha ammesso il conduttore. Dunque, sembra che entrambi i concorrenti fossero consapevoli del destino del televoto. E il video in questione è presto diventato virale sui social.

B: “VAI A LUNEDÌ”

A: “alex! sei il primo candidato al televoto. beatrice?”

B: “CE LO ASPETTAVAMO…” È SEMPRE LEI DIRIGE CONDUCE VEDE E PROVVEDE IO LA AMO#grandefratello #beatrix #luzzerspic.twitter.com/PpOVjciVjN — 𝒄𝒂𝒎 🥱 66% (@nobacit) November 2, 2023













