Beatrice Luzzi e Fiordaliso escluse dalla festa del Grande Fratello 2023/ Provvedimento troppo severo?

Beatrice Luzzi e Fiordaliso escluse dalla festa al GF: il comunicato degli autori

Sabato sera, il Grande Fratello ha organizzato una festa anni’70 all’interno della casa per far divertire i concorrenti. Tutti erano entusiasti di partecipare, purtroppo però, gli autori hanno mandato un comunicato che ha rovinato l’atmosfera: “Pensavate di andare tutti allo scatenato Disco Party che si terrà questa sera nella Casa? Purtroppo non c’è posto per tutti” si legge.

E ancora: “Il Grande Fratello ha deciso che sarete voi stesso a indicare chi di voi non merita di andare alla festa. Scrivete su questi bigliettini il nome di chi, secondo voi, dovrà rimanere in Tugurio“. La più votata è risultata essere Beatrice Luzzi, che non gode certo di popolarità tra i suoi inquilini. Inoltre, a rimanere esclusa anche Fiordaliso votata solo da Marco. In molti sul web hanno empatizzato con le due gieffine dispiacendosi per loro. Quest’anno il reality show è troppo severo e rigido? Questa domanda verrà chiarita con il tempo e il numero di ascolti.

Beatrice Luzzi nel mirino dei concorrenti al GF? Le parole di Anita, Massimiliano e Lorenzo

Beatrice Luzzi è stata protagonista di diversi scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attrice di Vivere è stata isolata dalla maggioranza del gruppo che sembra non tollerare il suo carattere. A non apprezzare i suoi atteggiamenti soprattutto Massimiliano, Anita e Lorenzo.

Il primo ha sbottato con epiteti poco carini, mentre Lorenzo senza peli sulla lingua ha dichiarato: “Se Beatrice se ne andasse dalla Casa, sarebbe il top. Un giorno è una persona piacevole e cerca di fare gruppo, il giorno dopo cambia. Non capisco la sua strategia.” Anita, invece, ha aggiunto: “Lei non ha provato ad avere un dialogo con me. Era già partita con un attacco. Non vuole integrarsi anche se durante le puntate in diretta sembra una persona diversa”. A questo punto, Beatrice ha replicato in sua difesa: “Non ho strategie e non cerco di fare gruppo. Ci provo ma quando arrivo, spesso mi si dà la schiena“.

