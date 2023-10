Beatrice Luzzi e Fiordaliso “smascherano” Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023?/ “Cosa vuole da noi?”

Grande Fratello 2023, “appello” di Alfonso Signorini: “Mi dovete aiutare…”

In attesa che questa sera vada in scena l’ottava puntata del Grande Fratello 2023, appare chiaro un fattore “preoccupante” in termini di spettacolo. Le serate precedenti hanno messo in evidenza una mancanza di contenuti dal punto di vista delle diatribe. Nonostante gli evidenti dissidi, pare che i concorrenti, sapendo di essere in diretta, decidano di non pronunciarsi con i medesimi toni e giudizi che invece animano la settimana e i giorni precedenti. A tal proposito, Alfonso Signorini, con qualche giro di parole, ha messo in evidenza un antifona chiara che rappresenta una certa insoddisfazione rispetto a tali dinamiche.

“Mi dovete aiutare perchè così non riesco…”, queste più o meno le parole del conduttore del Grande Fratello 2023 quando per l’ennesima volta ha incalzato i concorrenti sulle diatribe dei giorni precedenti senza trovare un riscontro da parte dei diretti interessati. Ad alimentare la questione ci hanno pensato direttamente i concorrenti; come riporta Gossip e Tv, sono state Beatrice Luzzi e Fiordaliso a rendersi protagoniste di un discorso sul tema lasciandosi andare a commenti anche piuttosto taglienti prima che la regia decidesse di passare oltre.

“Alfonso ieri era disperato con tutti noi perché non trova ciccia per i suoi denti. Manca proprio, l’ha detto due volte, tre volte chiaramente. “Sì, però voi mi dovete aiutare perchè qui non riesco…”. Queste le parole di Beatrice Luzzi che ha palesemente fatto riferimento alle presunte difficoltà di Alfonso Signorini nel trovare dinamiche “bollenti” sulle quali discutere in diretta. Sulla stessa lunghezza d’onda si è detta Fiordaliso: “Eh ho capito, non c’è la ciccia: che dobbiamo fare?” – avrebbe detto la cantante, come riporta Gossip e Tv – “La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati. Cosa vogliono da noi? Hanno messo donne fidanzate con una mentalità…”.

I concorrenti del Grande Fratello 2023 si sono dunque resi conto in un certo senso di come la mancanza di trash tanto agognata dai vertici Mediaset si stia rivelando un’arma a doppio taglio. Non è un segreto il fatto che buona parte delle diatribe proposte in diretta si spengano dopo poche battute e senza i colpi di stracci che spesso e volentieri hanno caratterizzato il reality condotto da Alfonso Signorini.











