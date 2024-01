Beatrice Luzzi e Fiordaliso unite contro Grecia Colmenares Grande Fratello 2024/ “Non si può esserle amica”

Beatrice Luzzi e Fiordaliso compatte al Grande Fratello 2024 contro Grecia Colmenares: “Si nasconde, non dà tanto”

L’amicizia tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024 è in piena crisi e, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’attrice, la frattura è definitiva. Naufragata una delle amicizie che sembrava tra le più forti e solide del programma, in queste ore sembra che stia nascendo un’altra alleanza tra donne forti. In queste ore, infatti, Beatrice Luzzi e Fiordaliso si sono lasciate andare a confidenze e riflessioni ed entrambe sono d’accordo che non si può essere amica di una persona come l’attrice venezuelana.

Perla Vatiero messa in crisi da Mirko / "Senza Giuseppe avrei meno motivi per restare al Grande Fratello 2024

Fiordaliso a Beatrice Luzzi, durante una chiacchierata in giardino dopo l’atteggiamento dell’attrice di Topazio per l’uscita di Rosanna Fratello dal Grande Fratello 2024 ha infatti dichiarato: “Lei si è offesa perché si era avvicinata a Rosanna. Loro due si erano legate e io gliel’ho portata via”. A questo punto, però, l’attrice ha fatto notare che forse questo è il primo vero comportamento comprensibile di Grecia Colmenares: “Posso dire? Se non ti saluta è umana, finalmente” E subito dopo ha aggiunto di essere certa che Grecia stia interpretando un personaggio. Non è umanamente possibile che è sempre composta, sempre felice, mai arrabbiata, mai risentita. L’attrice in queste ultime ore si è scontrata con Letizia Petris.

Anita Olivieri pronta a fare pace con Beatrice Luzzi Grande Fratello 2023?/ “Voglio cambiare…”

Grande Fratello 2024, Fiordaliso si schiera con Beatrice Luzzi: “Sarò la tua spalla”

A Beatrice Luzzi i comportamenti di Grecia Colmenares al Grande Fratello 2024 non vanno più bene. A Fiordaliso ha infatti rivelato amareggiata: “Il discorso che ho fatto io ieri era questo, poi Max come al solito interviene ‘no è la persona più libera che conosco’, dopo che l’hanno nominata per quattro mesi. Che c’entra essere libera? Quando ha i momenti down si nasconde, che si può diventare amica di una persona così? Più di tanto non ti dà.”

A questo punto Fiordaliso si è detta totalmente d’accordo con l’attrice: “A lei interessa solo di Vittorio e Anita” E subito dopo, incalzata dall’attrice che l’ha esortata a sfoderare gli artigli (come consigliato dal figlio Paolino Tonoli durante la puntata di ieri del Grande Fratello 2024) ha concluso: “Sarò la tua spalla.” Insomma nella Casa più spiata d’Italia sta nascendo una nuova alleanza, un’amicizia tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso se ne vedranno delle belle.

Beatrice Luzzi ha violato il regolamento del Grande Fratello?/ Segnalazione e accusa del web: cos'è accaduto

© RIPRODUZIONE RISERVATA