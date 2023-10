Beatrice Luzzi e Garibaldi in crisi al Grande Fratello 2023?/ Fiordaliso: “E’ colpa mia, dovevo stare zitta”

Fiordaliso si sente in colpa per la crisi tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: ecco perchè

La storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha destato più di una perplessità nei concorrenti del Grande Fratello. La stessa Fiordaliso ha espresso preoccupazione per la sua amica, invitandola ad andarci con i piedi di piombo. Nelle ultime ore, però, l’attrice di Vivere sembra essere in crisi con il bidello. La cantante si è, dunque, sentita in colpa per aver condizionato in qualche modo Luzzi.

“E’ colpa mia, perchè le ho detto delle cose. Non sono felice di aver fatto questo” afferma l’artista. Rosy Chin e Massimiliano Varrese cercano di consolarla, sottolineando che nessuno dovrebbe farsi condizionare dai pensieri degli altri. La concorrente, però, non è d’accordo: “Delle volte le opinioni meglio che te le tieni per te, fa meno male. Io sono la donna più libera del mondo, ma involontariamente alle volte posso condizionare. Ci sono delle questioni delicate che uno si sta vivendo bene perchè qua dentro sei libero di fare quello che vuoi e una che ti dice: “Tieni un po’ il freno a meno” le rovini la frittella” afferma l’artista: “Non è da me, però se ho un pensiero lo devo dire. Non ci sta, devo stare zitta“.

Alfonso Signorini bacchetta Fiordaliso e difende la storia tra Beatrice e Garibaldi

Fiordaliso ha definito la nascente coppia, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, come “surreale”. Dall’esterno, il termine della cantante è stato interpretato in riferimento alla differenza d’età. Questo ha fatto infuriare Alfonso Signorini che, durante la diretta del Grande Fratello, ha bacchettato l’artista.

“Vorrei concentrarmi su quel ‘surreale’: surreale perché? Perché una signora come Beatrice Luzzi può aver ceduto all’emozione e alla passione nei confronti di un uomo molto più giovane di lei? Questo è surreale forse? E allora perché non citiamo i vari Briatore che perdono la testa per la ventenne di turno e nessuno dice niente? Allora quello non è surreale? Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi, che comunque ha quasi 30 anni meno di lui, si è forse scandalizzato qualcuno?”

