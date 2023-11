Beatrice Luzzi e Giuseppe: bacio bollente sotto le coperte/ Torna la passione al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si baciano in modo passionale: ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono molto attratti l’uno verso l’altro, e non possono fare a meno di passare molto tempo insieme. Nonostante i timori e i dubbi, l’attrice ha deciso di lasciarsi andare con il bidello mostrando il suo lato più dolce.

I due si sono baciati in modo passionale sotto le coperte sancendo la pace, o almeno così sembra. Le telecamere del Grande Fratello li hanno ripresi mentre si lasciano andare alla passione, dimenticando (apparentemente) tutto ciò che è accaduto nelle scorse settimane. In ogni caso, l’attrice di Vivere ha detto più volte che non si fida ancora di Giuseppe e che non crede di voler ricominciare una storia con lui. Avrà cambiato idea dopo il bacio?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tra sguardi languidi e provocazioni

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno un rapporto piuttosto particolare all’interno della Casa del Grande Fratello. Se da un lato l’attrice sembra essere molto presa dal bidello, dall’altro lato non riesce a lasciarsi completamente andare rimanendo in allerta.

Nelle ultime ore, l’attrice di Vivere ha fatto alcune considerazioni a Giuseppe cercando al contempo di provocarlo: “Sei ineffabile” afferma Beatrice facendo riferimento ai segni zodiacali: “Sei Aquario, segno di grande libertà ma che non si impegna mai veramente perchè appena stai per prenderlo sfugge“. E ancora: “Ineffabilità vuol dire qualcosa che non riesci a prendere, che sfugge come l’aria“. E inizia così un gioco di sguardi profondi e passionali tra i due: “Ti metto sotto pressione? Ti metto in soggezione?” stuzzica Luzzi che non crede possa dare al bidello un’altra occasione: “Non commetterei gli stessi errori” assicura Garibaldi. L’attrice si abbandonerà a questo amore?

