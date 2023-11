Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: coccole ed effusioni in giardino/ Dopo un tenero confronto…

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: nuovo confronto al Grande Fratello 2023

Torna il sereno tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo gli ultimi giorni in cui i due non solo sono stati lontani, ma hanno discusso più volte lanciandosi anche delle frecciatine. Ad alzare un muro è stata Beatrice dopo aver ascoltato la seguente frase pronunciata proprio da Garibaldi: “Lei fa le sceneggiate, adesso ha messo il muso e vuole che vada io da lei. Che poi a lei nemmeno frega dei figli. Per lei questa storia è un gioco io mica sono così ingenuo come pensa“. Parole durissime che hanno portato la Luzzi a non accettare neanche le successive scuse del calabrese. Tuttavia, la notte di Halloween, in occasione della festa, i due avevano tentato un nuovo riavvicinamento senza successo.

Ieri, però, c’è stato il colpo di scena. Come mostra un video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello, tra Beatrice e Garibaldi sono tornate le coccole e le effusioni.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: arriva la pace?

Ancora al settimo cielo per aver incontrato il suo ex nonchè padre dei suoi figli con cui ha un bellissimo rapporto, Beatrice Luzzi accetta di avere un nuovo chiarimento con Giuseppe Garibaldi. “Sono felice che a casa stiano tutti bene, essere qui starà facendo divertire anche i miei genitori”, dice l’attrice condividendo la sua gioia proprio con il calabrese.

Più serena e leggera, Beatrice abbassa le difese e si lascia andare a coccole, abbracci, tenerezze e baci rubati in giardino. Effusioni che poi continuano anche in veranda come potete vedere dal video in basso.

