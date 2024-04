Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme dopo il Grande Fratello 2024/ Sorrisi e serenità a Roma: la foto

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme a Roma: lo scatto social

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile al Grande Fratello 2024 e, sotto il tetto di Cinecittà, si sono avvicinati e hanno stretto una complice amicizia che poteva sfociare in qualcosa di più. L’attrice di Vivere e il collaboratore scolastico si sono poi sensibilmente distaccati, il rapporto si è congelato e solo nelle ultime settimane di reality hanno tentato di salvarlo in extremis. Dopo il programma si sono ripromessi di vedersi e ricucire il rapporto, cercando di capire i perché di quell’allontanamento, e così stanno facendo.

I due, con grande sorpresa dei fan della coppia, si sono rivisti nelle ultime ore nella meravigliosa Roma. A documentare il loro incontro è una Instagram story condivisa da Beatrice sul proprio profilo, e successivamente ricondivisa da Giuseppe sul suo. I due si mostrano sorridenti e affiatati in un selfie con il Colosseo a fare da sfondo alla loro reunion, che molti sperano possa dare il via a qualcosa di più importante di una semplice amicizia.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ci riprovano dopo il Grande Fratello 2024?

Di certo Beatrice Luzzi non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi, ancora scottata da quanto accaduto al Grande Fratello 2024. Il riavvicinamento a Giuseppe Garibaldi è però un buon segnale, così come sprigionano ottimismo e positività le dichiarazioni da lei rilasciate in un’intervista a SuperGuidaTv pochi giorni fa: “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento“.

Anche Garibaldi era intervenuto sui social e, rispondendo alle curiosità dei fan in un box di domande, aveva così commentato il riavvicinamento alla Luzzi lontano dalle telecamere del reality: “Sì, ci stiamo sentendo. Stiamo cercando di capire se è possibile ricostruire un puzzle o meno”.













