“Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati in aeroporto”/ Scoop dopo il Grande Fratello 2024 ma…

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, bacio in aeroporto dopo il Grande Fratello 2024?

Il Grande Fratello 2024 si è concluso da alcuni giorni, ma l’attenzione sui suoi finalisti è ancora altissima. Se tanti si chiedono cosa stia accadendo tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, altri attendono con ansia aggiornamenti da Beatrice Luzzi, che rimane per tanti la vincitrice di questa edizione. Di recente l’attrice ha rilasciato le prime interviste, spiegando il suo punto di vista sulla mancata vittoria e lanciando stoccate a Mikro e Perla.

Nelle ultime ore si è però tornati a parlare di lei a causa di un presunto avvistamento. La seconda classificata del Grande Fratello 2024 sarebbe stata vista insieme a Garibaldi in aeroporto. Ma non è tutto: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, all’aeroporto di Lineate, dove dunque erano in partenza, si sarebbero anche scambiati abbracci e un bacio sulle labbra.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi avvistati insieme in aeroporto ma non ci sono prove

Stando a quanto riporta Novella 2000, la voce sarebbe partita dopo l’avvistamento, con tanto di foto, di Mirko, Perla, Greta, Sergio, Rosy, Paolo e Letizia intenti a prendere il volo che li avrebbe condotti a Roma. “Alcune voci di corridoio su Twitter hanno menzionato, quindi, di aver visto l’attrice e l’ex gieffino abbracciati e poi intenti a scambiarsi dei baci.” scrive la fonte. “I due sarebbero stati chiamati poi al gate ma, stando ai resoconti di altri utenti, di loro non ci sarebbe stata traccia.”

Se è vero che la voce di questo presunto bacio si è diffusa a macchia d’olio sul web, è altrettanto vero che non esiste prova di questo avvistamento di Beatrice e Giuseppe all’aeroporto di Linate, né di questo bacio. Resta dunque il dubbio su cosa sia realmente accaduto tra loro.











