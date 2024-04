Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme?/ “Ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante”

Ritorno di fiamma tra Beatrice e Giuseppe dopo il Grande Fratello: le parole dell’attrice

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un percorso turbolento nella casa del Grande Fratello 2024. In molti sono curiosi di conoscere il futuro della coppia fuori dalle telecamere. Nelle ultime ore, alcuni indizi social, hanno suggerito un possibile ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti.

Intervistata in esclusiva da Superguidatv, l’attrice di Vivere ha svelato alcuni dettagli del futuro con il giovane calabrese: “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento.” Le parole di Luzzi sembrano suggerire che ci siano delle premesse per una storia d’amore dopo il reality show.

Sembra che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ci sia voglia di ricostruire quanto creato insieme al Grande Fratello. L’attrice di Vivere, ai microfoni di Superguidatv, ha accusato Anita Olivieri si essere una delle cause dell’allentamento tra loro: “A mio avviso anche per questo, sì. Giuseppe però non se ne è mai reso conto davvero e i nostri punti di vista su questa situazione sono sempre stati distanti.”

E ancora: “Io sapevo che tra noi c’era una bella complicità ma il fatto che lui non abbia avuto la lucidità e la maturità di smarcarsi dalle accuse quotidiane di Anita mi ha portato ad avere un confronto sia con lei che con lui. Un confronto nel quale Giuseppe continuava a ribadire che non gli importava cosa pensasse Anita. Per me quel momento è stato decisivo perché più o meno consapevolmente Giuseppe ha dato priorità alla loro amicizia. Così ho deciso di fare un passo indietro a livello privato, lui poi lo ha fatto pubblicamente, credo pentendosene.”

