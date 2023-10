Beatrice Luzzi e il ‘no’ a Leonardo Di Caprio/ “Chiese di andare con lui in discoteca ma…”: confessione al GF

Beatrice Luzzi avrebbe rifiutato un invito di Leonardo DiCaprio: la rivelazione al Grande Fratello 2023

Nel corso della sua carriera di attrice, Beatrice Luzzi ha avuto modo di incontrare e frequentare molti volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Durante una chiacchierata in giardino con Valentina e Letizia, la gieffina ha svelato di aver cenato anche allo stesso tavolo di celebrità come Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. Proprio in quell’occasione l’attrice avrebbe rifiutato una proposta avanzata dall’attore hollywoodiano.

“Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler… A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio… Eravamo tutte lì”, esordisce Beatrice in giardino. Al che tutte le ragazze presenti emettono versi stupiti. Lo sono però ancor di più quando Luzzi prosegue nel suo racconto: “Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?’“

Beatrice Luzzi e l’aneddoto su Leonardo DiCaprio: la reazione della Casa

A questo punto la regia abbassa l’audio e non fa ascoltare il finale del racconto di Beatrice Luzzi, ma sono i commenti delle ragazze a rendere chiaro cosa fosse poi accaduto dopo. “Ma come nessuno? No va beh, ragazze… Se Leonardo Di Caprio ti chiede di andare in discoteca… ci vai“ sono le parole di Valentina, che fanno dunque intendere che Beatrice abbia detto no, così come le altre donne presenti, alla proposta di DiCaprio. Un aneddoto che potrebbe tirare in ballo Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2023, magari cercando di scoprire i dettagli di quella serata memorabile.

Bea racconta di quando a un evento Leonardo di Caprio ha invitato tutti in disco e tutti l’hanno peccato.

Bea racconta di quando a un evento Leonardo di Caprio ha invitato tutti in disco e tutti l'hanno peccato.













