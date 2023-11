Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, “complotto” al Grande Fratello 2023?/ Retroscena sul montepremi

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni osservati speciali

Intrecci e retroscena non mancano mai al Grande Fratello 2023 e spesso e volentieri primeggiano sempre i medesimi concorrenti. Come riporta Il Vicolo delle News, a finire al centro dell’attenzione è nuovamente Beatrice Luzzi con la complicità del neo concorrente Marco Maddaloni. I due hanno avuto un piccolo diverbio nelle prime ore di convivenza ma hanno presto rimediato stabilendo un rapporto di reciproca stima e affetto.

Grecia possibile flirt con Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023?/ Ecco cosa è successo in passato

A destare la curiosità ed interesse degli spettatori non è però l’amicizia tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023, bensì una chiacchierata avuta nelle ultime notti nella Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto riporta il portale, i due in piena notte avrebbero disquisito a proposito del montepremi del reality stabilendo quasi una sorta di accordo.

Marco Maddaloni nuovo concorrente del Grande Fratello 2023/ Grecia lo accoglie, ma non lo riconosce…

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, il presunto “accordo” sul montepremi finale

Come anticipato, durante una delle ultime notti al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni si sono confrontati sull’ipotetico montepremi destinato al vincitore del reality. L’attrice ha espresso la sua volontà di arrivare in fondo alla competizione per mettere le mani sul bottino; stesso punto di vista per il judoka che si dice pronto a vincere anche questa competizione.

Vista l’ambizione comune, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni avrebbero dunque concordato – tra il serio ed il faceto – di spartirsi il montepremi laddove uno dei due dovesse riuscire a vincere. In particolare – come riporta Il Vicolo delle News – il judoka avrebbe posto come conditio sine qua non che la parte da destinare in beneficenza finisca eventualmente ad Alex Schwazer al fine di supportarlo economicamente nel processo per la questione doping. L’attrice ha accettato ed insieme hanno iniziato poi a scherzare su quanto concordato. Defilati, ma con le orecchie drizzate, c’erano anche Anita Olivieri e Rosy Chin; la prima il mattino seguente ha subito messo al corrente Giuseppe Garibaldi rinnovando una sorta di avvertimento nel rapporto con Beatrice Luzzi. E’ lecito credere che la questione venga affrontata nella prossima puntata del Grande Fratello 2023.

Marco Maddaloni conferma l'ingresso al Grande Fratello 2023?/ "Amo qualsiasi tipo di sfida e amo fare tv..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA