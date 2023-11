Beatrice Luzzi e Perla Vatiero fanno pace?/ “Tu non mi conosci, prima di pronunciarti avresti dovuto…”

Beatrice Luzzi chiarisce con Perla: cosa si sono dette

Il rapporto tra Mirko e Perla è argomento fisso tra gli inquilini della casa del Grande Fratello. Tutti hanno intravisto un sentimento ancora forte tra loro, ma il giudizio di Beatrice Luzzi è sicuramente quello fuori dal coro. Durante una conversazione, l’attrice ha rivolto parole piuttosto negative verso la Vatiero.

Nel post puntata, per, c’è stato un chiarimento tra le due: “Tu non mi conosci, non conosci la mia storia dovevi fare una doverosa premessa prima di pronunciarti” ha detto Perla. Luzzi ha replicato: “Sei entrata e sei stata elegantemente in silenzio. Come potevo conoscerti? Non si finisce mai di conoscere una persona, no?“. L’attrice di Vivere ha comunque deciso di scusarsi con lei per essere stata affrettata nei giudizi e le due concorrenti sono rimaste in buonissimi rapporti.

Beatrice Luzzi e le parole verso Perla: web incredulo!

In queste ultime ore, l’interesse del pubblico è tutto rivolto al possibile ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Le dinamiche tra i due ex, all’interno della casa del Grande Fratello sta tenendo tutti incollati allo schermo. La ex coppia sembra avvicinarsi sempre di più, tanto che Perla si è lasciata andare ad un pianto liberatorio tra le braccia del concorrente. Questa mattina, Beatrice Luzzi ha espresso un parere sulla nuova arrivata proprio in relazione al suo ex fidanzato Mirko.

In confidenza a Fiordaliso, l’attrice ha dichiarato: “Se lui dovesse fare il passo, lei non gliela farebbe a resistere. Sai, lui per lei è un pezzo grosso, cioè lei uno così non lo trova più. Mentre lui può trovare di più. Questa è diciamo, freddamente, l’analisi. No, a me piace molto lei però lui può puntare molto, molto alto. Lei più di tanto no, oggettivamente” ha affermato. Il discorso di Beatrice non è stato compreso del tutto dagli utenti del web che si chiedono dove volesse andare a parare

