Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, confronto al Grande Fratello 2023/ Lei: “Non puoi dubitare dell’amicizia!”

Grande Fratello 2023, amicizia al capolinea tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi?

Dal grande amore al grande freddo; questo il riassunto delle ultime settimane per Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. I due hanno avuto un rapporto florido fin dai primi momenti al Grande Fratello 2023, sfociato poi in un’amicizia davvero toccante. L’ultimo periodo ha però servito una spaccatura, dovuta ad un presunto cambiamento del giovane concorrente nei confronti dell’attrice.

Nel corso della 35a puntata del Grande Fratello 2023 Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro ed ha giustamente chiamato in mistery room sia Vittorio Menozzi che Beatrice Luzzi. Immediatamente ha preso la parola il modello che ha tentato di spiegare cosa lo ha portato ad allontanarsi dall’amica nell’ultimo periodo. “Se sono stato influenzato in questo mio cambio di opinione su Beatrice? L’unica cosa che mi ha fatto cambiare opinione, che poi è più un dubbio, è stato il suo silenzio durato una settimana per una mia opinione che non andava in accordo con la sua. Non ho capito il suo silenzio, le ho chiesto anche di provare a risolvere, ma lei si è rifiutata. A quel punto ho pensato che mi fosse stata amica per una questione di alleanza e non perché mi volesse davvero bene”.

Beatrice Luzzi a Vittorio Menozzi: “Non hai capito quanto mi sono sentita ferita!”

Beatrice Luzzi si è però detta interdetta rispetto a quanto affermato da Vittorio Menozzi, soprattutto per l’aver messo in discussione l’amicizia fra loro. “Io penso solo che se si arriva a pensare una cosa del genere significa essere molto diversi dalla stima che avevo nei suoi confronti…”. Dal canto suo, il concorrente del Grande Fratello 2023 ha sottolineato come tutto fosse riconducibile ad una sorta di dubbio, alimentato dal comportamento silente e remissivo dell’attrice. “Io ero in silenzio perchè ero convinta che avresti capito quanto quella situazione mi avesse ferito. Le tue parole le ho trovate poco affettuose rispetto a quanto nelle settimane io mi sono spesa per te tutte le volte che ho potuto per proteggerti e difenderti”. Questa la replica di Beatrice Luzzi, che ha poi aggiunto: “Delle strategie ne ho parlato apertamente e penso sia lecito; ma il fatto di avertelo detto una sola volta non la vedo una cosa così grave”.

Alfonso Signorini ha poi voluto indagare sull’abbraccio tra i due poco prima che iniziasse la puntata del Grande Fratello 2023, incalzando Vittorio Menozzi. “Come ho preso l’abbraccio? In modo confuso ma piacevolmente, io ho sempre lasciato una porta aperta nei suoi confronti perché non ho niente contro di lei. La nostra amicizia, se è vera, va oltre tutto questo”. Beatrice Luzzi ha invece spiegato: “ “L’ho abbracciato per dirgli di evitare di farci male, certo che gli voglio ancora bene…”. I due hanno poi continuato sulle medesime posizioni, prima che l’attrice rivolgesse un messaggio diretto anche al resto dei coinquilini rispetto alle ultime diatribe: “Mi si chiede spesso di dimenticare e andare avanti, e l’ho fatto per mesi: al posto loro qualunque fosse stata l’accusa io mai al posto loro sarei rimasta in silenzio o addirittura avrei applaudito”.











