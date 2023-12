Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ Insieme sotto le coperte…

Grande Fratello 2023: cosa succede tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi?

Si è ripetuto forse ad oltranza quanto tra i concorrenti più influenti del Grande Fratello 2023 occupi un posto di rilievo Beatrice Luzzi. L’attrice sta dominando questa edizione tra diatribe, trame sentimentali e altre dinamiche annesse riuscendo a guadagnare anche un discreto favore da parte del pubblico. Le novità più recenti sono però ancora una volta a tinte rosa e non riguardano Giuseppe Garibaldi.

Come riporta Il Vicolo delle News, l’intesa tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembra crescere di giorno in giorno con naturalezza. Contatti affettuosi, confessioni e chiacchierate a cuore aperto; il tutto anche condividendo il letto suscitando ulteriore curiosità. A proposito di questa circostanza, pare essersi ripetuta anche nel corso delle ultime ore alimentando le teorie degli appassionati del reality.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, spunta un video sotto le coperte

Come spiega il portale, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si sono ritrovati nuovamente vicini nello stesso letto ma, questa volta, hanno deciso di coprirsi completamente con le coperte. Nonostante l’inquadratura fissa su di loro, desumere cosa stesse accadendo tra i due non è stato facile e sul web è iniziato un circolo di teorie a sfondo sentimentale.

Come racconta Il Vicolo delle News, un dettaglio in particolare ha alimentato la curiosità degli appassionati in riferimento alla vicinanza tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi rispetto all’ultimo “incontro” sotto le coperte. Nello specifico, non sono stati carpiti discorsi o conversazioni particolari tra i due, bensì dei movimenti “sospetti” sotto le coperte. Sicuramente nella prossima puntata del reality i due verranno incalzati su questa particolare vicinanza mostrata nelle ultime ore.

