Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi trascurati al Grande Fratello 2023?/ Lei punge: “Non ci chiedono niente”

Beatrice Luzzi, la confessione a Vittorio Menozzi: “Non ci chiedono niente…“

Ormai da settimane si parla di un presunte flirt in corso tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. I due concorrenti hanno instaurato un rapporto intimo nella Casa, fatto di confessioni, complicità e tanti momenti di spensieratezza vissuti assieme. In molti ritengono che, oltre ad una semplice amicizia, possa esserci davvero qualcosa in più. Ma c’è un dettaglio emerso da un loro recente dialogo, e legato ad una presunta decisione da parte della produzione di non affrontare questo argomento.

Chiacchierando in giardino, come mostra un video diffuso su X da alcuni utenti, l’attrice fa notare al coinquilino come il loro intimo rapporto continui ad essere trascurato: “Non ci chiedono niente, bello eh? Non avremmo niente da dire, non sapremmo cosa dire”. Il modello replica: “Io riesco solo a dire quello che penso“. La Luzzi ammette però di essere contenta: sebbene gli autori tendano a “snobbare” questa loro presunta liaison in corso, l’attrice preferisce che le cose rimangano come sono ora. “Io non avrei niente da dire, sono così contenta che non mi chiedono niente. A parte gli scherzi, ti rendi conto?“, ammette.

Vittorio Menozzi e il legame con Beatrice Luzzi: “Senza di te qua…“

L’intimo legame che unisce Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi è da settimane oggetto di dibattito sul web, tra chi sostiene la coppia e chi, invece, non li vedrebbe bene insieme. Intanto, però, il modello ha rinnovato il grande bene per lei, ammettendo di aver sentito la sua mancanza quando l’attrice ha dovuto temporaneamente abbandonare la Casa. “Senza di te qua si spaccherebbe tutto. Bea Bea, non posso andare lontano“, confessa Menozzi.

Il modello ha aperto il suo cuore anche a Stefano Miele, raccontando quanto sia fondamentale per lui la presenza della coinquilina a Cinecittà: “Ti giuro, mi si era chiuso lo stomaco quando siamo rientrati in Casa e non c’era più“.

felice per voi che vi lasciano sereni giuro, ma io adesso voglio sapere mannaggiaaaa #GrandeFratello pic.twitter.com/d2ZiecSi1S — Lara (@Lar02a) December 25, 2023

Vittorio e Beatrice: mi sei mancato. B“L’amore mio sei tu”

V “Senza di te si spaccherebbe tutto”

B “Mi sei mancato.”

V “Bea Bea non posso andare lontano. Mi si era chiuso lo stomaco quando siamo rientrati in casa e non c’era più”#GrandeFratello #lunozzi #luzzers #vittoriners pic.twitter.com/7k2tMAdAOz — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 25, 2023













