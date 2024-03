Beatrice Luzzi: “Ecco perché non ho vinto il Grande Fratello”/ “Mirko e Perla? Non ci credo…”

Beatrice Luzzi e la mancata vittoria del Grande Fratello 2024

Beatrice Luzzi è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello 2024 creando dinamiche sin dalle prime settimane di permanenza nella casa. Dopo aver vinto tutti i televoti, Beatrice Luzzi ha perso quello più importante ovvero quello contro Perla Vatiero che ha portato a casa la vittoria ribaltando i pronostici degli esperti. Una sconfitta che l’attrice ha commentato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in edicola da mercoledì 27 marzo. Secondo Beatrice, Perla non ha vinto da sola il Grande Fratello, ma con Mirko Brunetti e con l’aiuto di tutti i fan degli altri concorrenti che, invece, erano contro di lei.

Monia La Ferrera difende il fidanzato Josh Rossetti/ La reazione dopo la lite con Massimiliano Varrese

“È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi”, le parole dell’attrice a Chi a cui, poi, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sull’amore ritrovato di Mirko e Perla.

Beatrice Luzzi: cosa pensa di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Grazie al Grande Fratello e ai numerosi confronti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono ritornati insieme scatenando l’entusiasmo dei fan che speravano nel ritorno di fiamma. Beatrice Luzzi che ha visto da vicino come si è evoluto il rapporto tra Mirko e Perla, ammette di non credere totalmente al loro amore.

Grande fratello 2024: Perla Vatiero batte Beatrice Luzzi in finale/ É polemica nel web: il motivo

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro.”, ha concluso l’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA