Beatrice Luzzi, frecciate ad Anita e Garibaldi al Grande Fratello 2023/ “Loro sono due problemi paralleli…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e Anita Olivieri sempre più ai ferri corti

Al Grande Fratello 2023 sono due i nomi che più di altri tengono alto l’interesse dei telespettatori: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Insieme hanno tentato di costruire un rapporto che andasse oltre l’amicizia, rendendosi protagonisti di una liaison prossima a sbocciare. La realtà dei fatti ha però evidenziato ben altro, con l’ultima diretta del programma che ha di fatto sancito la fine del loro rapporto.

Tra i tanti motivi di discussione, Beatrice Luzzi non ha mai visto di buon occhio l’amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Con la ragazza in particolare è arrivata spesso e volentieri a discutere, come tra l’altro anche in occasione della 19a puntata del Grande Fratello 2023. Dopo la diretta, l’attrice si è sfogata ulteriormente con Mirko Brunetti: “Tu hai idea di quello che mi ha detto in queste settimane? Lei da quando è arrivata me ne ha dette di tutti i colori; è un problema parallelo il problema con Giuseppe rispetto a quello con lei”.

Udite le parole di Beatrice Luzzi, il parere di Mirko Brunetti è stato piuttosto neutrale. Il giovane ha cercato più che altro di stemperare la tensione, tentando di far comprendere all’attrice come non valga la pena spendere ulteriore astio ed energie nei confronti di Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello 2023 non si è però smossa dalla sua linea: “Lei di incursioni nella mia vita ne ha fatte molte, su tutti i fronti, anche come madre mi ha giudicato”.

Il discorso si è poi spostato su Giuseppe Garibaldi che, nell’ultima puntata, ha confermato l’idea di volersi allontanare da Beatrice Luzzi. “Io poi a Giuseppe ho detto basta; abbiamo una visione della vita troppo diversa, poi qui dentro è troppo difficile, anche solo spiegarsi. Quindi quando lui ha fatto quella uscita inaspettata paradossalmente io mi sono sentita molto alleggerita”. L’attrice ha poi sottolineato: “Poi però che succede: alla fine della puntata lui ha ripreso a marcarmi stretto; ed è questo il problema. Se tu riesci ad essere educato e distaccato ce la facciamo, ma se non sei nessuna delle due cose mi metti continuamente in una situazione di imbarazzo”.

