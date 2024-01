Beatrice Luzzi, frecciatina agli autori del Grande Fratello 2023 sul ‘caso’ Heidi?/ “Potevano intervenire…”

Beatrice Luzzi ‘torna’ sulla querelle tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello 2023, ha messo in evidenza più volte un modo di fare schietto, diretto e senza peli sulla lingua. Anche a costo di mettersi contro pubblico e inquilini, i suoi giudizi arrivano sempre perentori e liberi. Nelle ultime ore, come riporta Gossip e Tv, l’attrice è tornata su un argomento chiuso da tempo ma che a fasi alterne sembra tornare in auge; ovvero il ‘caso’ Heidi Baci con protagonista Massimiliano Varrese.

Per chi se lo fosse perso, Heidi Baci ha avuto una breve permanenza al Grande Fratello 2023; la giovane era finita al centro dell’interesse di Massimiliano Varrese il quale però venne accusato di essere troppo brusco e invadente nei confronti dell’ex concorrente. Il punto di non ritorno ci fu quando il padre di Heidi decise di intervenire, convincendo la figlia ad abbandonare il reality – salvo poi prendere parte al Grande Fratello albanese, proprio qualche giorno fa – con non pochi strascichi successivi.

Grande Fratello 2023, stoccata di Beatrice Luzzi sul ‘caso’ Heidi

Dunque, tornando al tema del momento, Beatrice Luzzi – parlando con Sergio D’Ottavi – avrebbe offerto un nuovo punto di vista sulla questione lanciando una leggera stoccata anche agli autori del Grande Fratello 2023. “Heidi, per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l’è venuta a riprendere; cosa che stavano per fare pure i miei familiari visto che glielo permettevano di fare qui in casa. I familiari quindi se la sono venuti a riprendere, forse avrebbero dovuto dare loro una regolata un po’ prima a Massimiliano…”.

Queste le parole di Beatrice Luzzi – riportate da Gossip e Tv – in riferimento ad un mancato intervento del Grande Fratello sui comportamenti di Massimiliano Varrese. A suo dire, si sarebbe potuto evitare l’intervento della famiglia di Heidi Baci se la situazione fosse stata compresa ancor prima che degenerasse. Chissà che il tema non venga dunque riportato in auge anche nella prossima diretta del reality.











