Beatrice Luzzi furiosa con Garibaldi al Grande Fratello 2024: “Non sono un burattino”/ “Non ci casco più!”

Nuova crisi tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: cos’è accaduto

Dopo il riavvicinamento degli ultimi giorni, il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 torna ad incrinarsi. Il confronto che ha avuto luogo tra i due a poche ore dalla semifinale ha infatti reso evidente che la situazione è tornata a rabbuiarsi, visto lo sfogo avuto dall’attrice. Non avendo gradito alcuni atteggiamenti di Giuseppe, subito dopo il suo risveglio l’attrice ha voluto confrontarsi con lui. Lì ha ammesso di non aver apprezzato il suo modo di fare piuttosto contraddittorio nei suoi confronti.

“Sei cattivello”, ha esordito Beatrice, aggiungendo “Già hai fatto come ti pareva per sei mesi, eviterei gli ultimi giorni. Stavolta non ci casco”. Piuttosto stranito dalle sue affermazioni, Garibaldi ha chiesto spiegazioni, provando poi ad abbracciarla: “Perché dici così?” Non volendo più rivivere le numerose difficoltà del passato, Beatrice si è allontanata e, pronta a mettere un punto definitivo a questa situazione, ha aggiunto: “Lasciami stare. Non voglio avere più a che fare con te”.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, confronto di fuoco al Grande Fratello: lei lo avverte

“Perché dici che sono cattivo?”, ha chiesto allora spiazzato Giuseppe a Beatrice. L’attrice ha allora chiarito di averlo definito “cattivo” in quanto con questi suoi continui avvicinamenti e allontanamenti non fa altro che destabilizzarla. “Io ci sto male, non sono un burattino”, ha sottolineato senza peli sulla lingua. “Hai detto: lasciami stare”, ha fatto notare allora Giuseppe in merito all’abbraccio da lei negato. “Ma non è che siamo fidanzati” ha replicato Beatrice, spiegandogli che, dopo quanto successo nel corso di questi mesi, non può pretendere che lei sia sempre affettuosa nei suoi confronti. “Io non pretendo nulla. Tu cerca di capirmi”, è stata allora la risposta di Garibaldi.











