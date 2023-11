Beatrice Luzzi furiosa con Giuseppe Garibaldi dopo la puntata/ “Non sei mai stato dalla mia parte”

Beatrice Luzzi lite con Giuseppe dopo la puntata: ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno chiuso la loro relazione nella puntata di ieri sera. Il bidello ha fatto un passo indietro ammettendo di non essere pronto a gestire la situazione, e che per loro è meglio continuare separati. Dopo la diretta c’è stata una nuova querelle tra i due che ha a che fare con Anita.

Secondo l’attrice di Vivere, Giuseppe non ha mai preso posizione a suo favore mettendo l’amicizia prima di ogni cosa: “Non sei mai stato dalla mia parte” tuona Luzzi. Il barman non è d’accordo e continua a negare le affermazioni della concorrente, ribadendo di averla difese diverse volte. “Eri sempre vicino a lei, rannicchiato accanto a lei” continua l’attrice che non vuole sentire ragioni.

Giuseppe Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi in diretta

Giuseppe Garibaldi, con sorpresa di tutti, ha deciso di chiudere con Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello. Dopo giorni di alti e bassi, il bidello ha chiarito la situazione con l’attrice esortato anche da Alfonso Signorini: “Ho litigato con Beatrice non sapendone il motivo. Ci ho riflettuto tanto, sapevo che quando ho iniziato la storia con lei avrei avuto delle conseguenze che dovevano essere affrontare”.

E ancora: “Il mio percorso qui con lei è stato bello e intenso, c’è tutta la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi e star male, stanotte ho messo un punto a tutto: la colpa non è sua, ma è mia: non sono in grado di soddisfare le sue attenzioni”. Di contro, Beatrice ha aggiunto: “Il problema non è Anita, le incursioni nella nostra relazione sono state tante, anche io sono giunta alla stessa conclusione. Effettivamente la vita qui è difficile, per una relazione particolare come la nostra lo è di più. Le escursioni sono tante e diverse, lui le gestisce in un modo, io in un altro. Effettivamente se siamo separati anche io me la vivo meglio”.

