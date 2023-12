Beatrice Luzzi furiosa dopo la lite con il padre di Giuseppe/ “È entrato nel merito, ho dovuto rispondere”

Beatrice Luzzi furiosa dopo lo scontro con il padre di Giuseppe: “Ho dovuto rispondere”

Beatrice Luzzi e il padre di Giuseppe Garibaldi hanno avuto un duro scontro durante l’ultima puntata del Grande Fratello. L’attrice non si è certo limitata a guardare, rispondendo a tono all’uomo venuto a fare una sorpresa al figlio insieme alla moglie Pasqualina. Durante una chiacchierata tra inquilini, Paolo ha dato il suo parere in merito all’intervento dell’attrice.

“Se il padre non entrava nel merito io non sarei entrata nel merito. È entrato nel merito e io ho dovuto rispondere. Se aspetti una donna che non risponde, non sono io” ha tuonato Beatrice al concorrente prima di andarsene furibonda. A intervenire sulla questione anche lo stesso Giuseppe che ha aggiunto: “Fa sempre la vittima“. Sarà di nuovo scontro tra i due?

Beatrice Luzzi scontro in diretta con il padre di Giuseppe: cosa è successo

Francesco Garibaldi, papà di Giuseppe Garibaldi, è entrato negli studi del Grande Fratello per fare una sorpresa al figlio. “È venuto in studio per te e ho letto nei suoi occhi un tale amore e un tale entusiasmo, è davvero felice per te!” ha dichiarato Signorini infondendo gioia nel barman.

L’uomo, però, ha avuto uno scontro anche con Beatrice accusandola di aver fatto commenti piccanti che poteva evitare. Immediata la replica dell’attrice di Vivere: “Ma lei ha visto quello che mi ha detto lui? Se vuole le faccio l’elenco!” E continua: “Io avevo tutti i sentimenti e la genuinità del caso. Io ero molto sincera, fin troppo. Mi sono spesa per questo rapporto e ho perdonato delle cose enormi, umiliazioni forti!“.

