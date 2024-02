Beatrice Luzzi, giornalista Walter Giannò la difende/ “Al GF si attacca la vittima e si difende il carnefice”

Beatrice Luzzi, il giornalista Walter Giannò la difende: il lungo post social

Beatrice Luzzi è stata al centro di diverse polemiche fuori e dentro la casa del Grande Fratello. All’interno del reality show, il trattamento riservato all’attrice da alcuni inquilini è stato davvero pessimo. Insulti, frecciatine e offese sono all’ordine del giorno. A difendere l’attrice ci ha pensato il giornalista Walter Giannò che su Twitter si lascia andare ad una lunga riflessione sul programma.

“Al Grande Fratello abbiamo assistito all’attacco alla vittima e alla difesa dei carnefici. Se è questa la nuova TV che Piersilvio ha in mente, allora rimpiango il padre e il GF con Barbara D’Urso, dove Beatrice Luzzi sarebbe stata tutelata e non ‘massacrata’ da una sh*tstorm in diretta. – ha continuato il giornalista – Promesso che domani scriverò un duro editoriale contro gli autori del programma.”

Walter Giannò: “Se fossi in Beatrice Luzzi lascerei la casa”

Il giornalista ha continuato la sua esposizione analizzando quanto accaduto nella puntata di ieri sera a Beatrice Luzzi: “L’attacco contro Beatrice di stasera è la dimostrazione di quanto possa essere pericoloso e tossico un branco quando prende di mira scientemente una persona. Al Grande Fratello è stato diffuso un messaggio scioccante, aberrante che non può passare in cavalleria, per di più contro una donna emancipata. E, ancora una volta, c’è da sottolineare l’atteggiamento pessimo di Varrese e di Paolo che dispensano ipocrite lezioni.”

E ancora: “Quella di stasera è stata una pessima puntata. C’è stato un attacco da tutti i fronti contro Beatrice, cioè colei che, se non ci fosse stata, il Grande Fratello avrebbe già concluso il suo percorso. Ora basta. Se fossi nei suoi figli, lunedì prossimo andrei a prendere mia madre e portarla via da quella Casa ormai tossica. Dopodiché addio al programma e giù con l’audience. Se fossi in Beatrice, dopo l’attacco unilaterale di stasera, lascerei immediatamente la Casa del GF. Se fossi nei figli, andrei a prendere la mamma, come ha fatto il padre di Heidi. E buonanotte ai suonatori” ha concluso Walter Giannò che, come Alex Belli, ha invitato Beatrice Luzzi a uscire dalla casa.

#beatriceluzzi ha chiesto di non essere salvata e, quindi, di non volere voti per essere eliminata. La capisco: è sotto pressione. Tuttavia, sarebbe meglio che 1) ottenesse il pieno dei voti; 2) che fosse eliminato Federico per lanciare un messaggio forte al branco; 3) che dopo… — Walter Giannò (@waltergianno) February 6, 2024













