Beatrice Luzzi, grave accuse al Grande Fratello: “Attaccata dal branco al ristorante”/ Caos durante la gita

Beatrice Luzzi e il retroscena sulla gita fuori dalla casa del Grande Fratello

Beatrice Luzzi, nelle scorse ore, ha lanciato una durissima accusa agli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 che avrebbero avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti nel corso della gita fuori porta che gli autori hanno concesso negli scorsi giorni. L’argomento sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande fratello in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, ma già nelle scorse ore, l’attrice ha anticipato qualcosa. Stando al racconto della Luzzi riportato da Biccy, Beatrice avrebbe subito l’attacco del “branco” durante il pranzo al ristorante.

Garibaldi lascia ancora il Grande Fratello: come sta?/ Accertamenti medici in corso

“Sono stata messa all’angolo, mi hanno detto cose orrende e tutti applaudivano. Sono stata attaccata da quello che è un branco sulle scale del ristorante. Maddaloni poi mi ha addirittura detto che ho deviato il percorso di Vittorio per mesi e anche lì tutti ad applaudire“, le parole dell’attrice.

L’accusa di Beatrice Luzzi

Durante una chiacchierata con Simona Tagli, Beatrice Luzzi ha raccontato che, nelle immagini che dovrebbero essere trasmesse nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2023, sarà evidente la presenza di un branco contro di lei. “C’è chi spera che il pubblico non abbia visto cosa è successo al ristorante. Io invece spero che sia stato mandato tutto. Tanto domani in diretta saprai tutto Simona. Non ho anticipato nulla perché ci avevano chiesto di rimandare tutto a domani. Domani vedrai cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentir parlare di branco“, le parole dell’attrice.

Malore Giuseppe Garibaldi, sta male ancora al Grande Fratello/ Video choc: "Sta vomitando", cos'è successo

“La mossa che Marco ha fatto l’altro giorno al ristorante, al di là della sua alterazione era del tutto strategica in funzione di spappolarmi psicologicamente e indebolirmi e farmi crollare. Vediamo se come dice lui, avrà ragione”, ha aggiunto ancora Beatrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA