Beatrice Luzzi ha perdonato Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Tutto quello che hai fatto…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: prove di pace

Sono stati – e potrebbero tornare ad esserlo – una delle coppie più discusse del Grande Fratello 2023 nelle ultime settimane. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dopo gli scontri al vetriolo nel periodo più recente, sembrano essere tornati a guardarsi con occhi diversi tentando di mettere una pietra sopra alle incomprensioni. Una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality mette in evidenza l’ennesimo chiarimento tra i due coinquilini, apparsi nuovamente complici seppur non proprio come un tempo

“Vabbè, non sei stato fortunato a beccare me perchè effettivamente non sono un personaggio facile…”, ha esordito così Beatrice Luzzi, avvolta tra le coperte in giardino con Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo la contraddetta, dicendosi invece fortunato ad averla incontrata nonostante tutto quello che è accaduto e che ha portato la loro relazione a non giungere al lieto fine.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo complici: possibile un ritorno di fiamma?

“Comunque devo dire che un terzo di quello che hai fatto te lo perdono, per essere riuscito a parlare con me truccata da regina di cuori senza ridere; veramente encomiabile”. Ha proseguito così Beatrice Luzzi – nella clip pubblicata sul sito ufficiale del Grande Fratello 2023 – parlando a Giuseppe Garibaldi con evidente tono ironico. Le argomentazioni però sono sembrate serie e l’attrice pare sia davvero giunta alla conclusione di voler considerare le recenti discussioni come solo acqua passata.

Giuseppe Garibaldi è apparso sorridente e quasi felice delle nuove considerazioni di Beatrice Luzzi. La naturalezza delle risate mette in evidenza come il concorrente del Grande Fratello 2023 sia tornato a sentirsi a suo agio in compagnia dell’attrice. Chissà che tra i due non possa scoccare nuovamente la scintilla; solo le prossime settimane potranno dare risposte esaustive in tale senso ma, nel frattempo, Beatrice Luzzi non sembra disprezzare la vicinanza a Giuseppe Garibaldi.











