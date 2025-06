Beatrice Luzzi, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è raccontata tra successo ed esperienze del passato.

Prima concorrente, poi opinionista; in entrambi i ruoli, Beatrice Luzzi è stata dominante nel suo percorso al Grande Fratello. Oggi, nel salotto de La Volta Buona, si racconta passando in rassegna non solo l’esperienza nel reality ma soprattutto alcune delle tappe fondamentali della sua vita e anche nel merito di alcuni retroscena inediti. Da una delle prime pubblicità al fianco di Michael Schumacher, passando per l’esperienza sul set con Madonna che non si capacitava del fragoroso successo dell’attrice: “Quando vide tutte quelle persone per me esclamò: ‘Ma tu chi caz*o sei?’…”. Una notorietà a tratti disarmante come testimoniato da un sondaggio del tempo – redatto da Repubblica – che la vedeva inferiore in termini di fama solo a Pippo Baudo. Una circostanza che ha alimentato la ‘sindrome dell’impostore’: “Sentivo di non meritare quel ruolo, quel successo; non avevo fatto la gavetta, non conoscevo quel mondo…”.

Nel giro di un anno – come raccontato a La Volta Buona – è passata dal sogno della politica al successo straripante grazie al ruolo iconico di Eva in ‘Vivere’. Una parte di merito è da ascrivere ad una ex collega ai tempi del suo ruolo di funzionaria della Commissione Europea; una veloce lettura di carte che fece emergere un futuro che Beatrice Luzzi non aveva ancora messo in conto: “Io le chiesi se sarei dovuta rimanere a Bruxelles o andare in Africa, le mi rispose: ‘Io vedo tante luci, un palcoscenico, tanta folla e molta solitudine’…”.

Beatrice Luzzi a La Volta Buona: “Alfonso Signorini? A lui devo molto…”

Un piccolo accenno anche alla vita sentimentale con riferimento ad un noto flirt del passato: “Gerard Butler? Molto ironico, simpatico, allegro; un ragazzo veramente solido” – ha spiegato Beatrice Luzzi a La Volta Buona – “E’ durata pochi giorni perchè lui è Scorpione come me… Eravamo su due pianeti diversi”. Impossibile poi non passare al racconto dell’esperienza al Grande Fratello, soprattutto in relazione al momento più difficile: la scomparsa del suo papà: “Era una cosa che purtroppo ci aspettavamo da qualche anno, meno dolorosa di una morte improvvisa…”. Infine, parole al miele per Alfonso Signorini: “A lui devo molto, grazie ad Alfonso sono tornata sotto la luce dei riflettori”.