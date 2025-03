Non solo in televisione, ma in qualsiasi campo professionale e umano: non si può piacere a tutti. Basti pensare al Grande Fratello dove c’è chi tifa Zeudi e chi Mariavittoria, chi voleva la vittoria di Stefania Orlando, e chi spera che ci sia un colpo di scena nella puntata di stasera. E poi c’è Beatrice Luzzi, che fin dallo scorso anno quando ricopriva il ruolo di concorrente ha spaccato il pubblico a metà, e che ha espresso delle opinioni su Helena Prestes che non sono andate giù ai fan.

Intervistata a Boom, il nuovo show social di Alfonso Signorini, l’opinionista ha detto la sua su chi potrebbe vincere l’edizione 2025 del reality show di Canale5: “Duello finale? Helena e Zeudi. Secondo me vincerà la predatrice per eccellenza che ha lavorato h24. Vincerà la prepotenza”.

Beatrice Luzzi criticata sui social: “La peggior opinionista di sempre”

Potevano mai queste dichiarazioni di Beatrice Luzzi non scatenare delle polemiche e delle critiche su X, il social dove coloro che seguono il reality show di Canale5 sono soliti commentare e attaccarsi a vicenda? Un utente scrive: “Fortunatamente, cara Luzzi, da domani non ti vedremo più, la peggior opinionista di sempre”.

L’opinionista del Grande Fratello a Boom di Alfonso Signorini, prima di dire chi secondo lei vincerà, ha aggiunto: “Il GF è imprevedibile. Non si può sapere. Ci sono due papabili. Se metti tanti pesci in un acquario vince il predatore o la predatrice”. Sono infatti circolate delle voci nelle ultime settimane che vedrebbero dei nuovi scenari per la prossima edizione: della partita potrebbe non esserci più proprio la rossa opinionista. Chi al suo posto? Si è fatto il nome di Stefania Orlando, che ha dimostrato ancora una volta di avere una favella invidiabile. E stasera, invece, trionferà Zeudi Di Palma oppure nella lunga lista dei vincitori si potrà annoverare il nome di Helena Prestes?

