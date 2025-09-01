Beatrice Luzzi torna a parlare del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello, svelando di aver subito tanta invidia per quella sedia: "Penoso"

Dopo un’edizione da grande protagonista come concorrente, Beatrice Luzzi ha ottenuto al Grande Fratello la poltrona di opinionista. Un ruolo che ha fatto felici i suoi tantissimi fan, secondo i quali, per la sua schiettezza, Luzzi era perfetta per quella seduta. Eppure, c’è chi l’ha criticata aspramente, trovandola spesso esagerata e fuori luogo.

Di questo ruolo tanto discusso Beatrice è tornata a parlare sul suo profilo Instagram, dove ha parlato di ‘invidia’, e anche tanta, nei suoi riguardi. “Da quando ho messo il sedere su quella sedia d’opinionista devo dire che ho visto tanta invidia in giro!”, ha dichiarato, senza giri di parole, l’attrice, che ha poi tenuto a sottolineare come questo ruolo non l’abbia di certo avuto in dono: “Insomma, no, non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia!”

Beatrice Luzzi tuona contro le ‘invidie’ per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello: “L’ho trovato penoso”

Beatrice Luzzi ha ricordato che il Grande Fratello è comunque arrivato dopo una lunga carriera come attrice. Luzzi, infatti, è nota al pubblico per aver interpretato l’iconico personaggio di Eva Bonelli nella soap Vivere: “…non è che ho fatto solo il Grande Fratello e fatto in quel modo, no, ho fatto tante cose, sono trent’anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no?”, ha tuonato Luzzi, tornando a ribadire il fatto di aver sentito su di sé tanta invidia: “e ho trovato penoso, sinceramente, molti, molti personaggi e persone penose.” ha aggiunto. Se, tuttavia, ripensa a quanto fatto finora, l’attrice ammette che non rifarebbe nulla di ciò che ha fatto fino ad oggi, con un’eccezione: “non mi ripeterei, né nel bene né nel male, tranne i miei figli naturalmente.”