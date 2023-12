Beatrice Luzzi in crisi al Grande Fratello 2023: “Non sto bene”/ “Sono stanca e ho nostalgia dei miei figli”

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Avrei bisogno di vedere i miei figli“

Crisi per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Nel corso della puntata di questa sera Alfonso Signorini si è accorto dell’insofferenza e degli sguardi tristi dell’attrice, al punto da chiamarla in Confessionale per parlarne direttamente con lei. “Non sto tanto bene. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima“, ammette lasciandosi andare alle lacrime. Il suo desiderio è quello di rivederli: “Avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli, per capire se ce la stanno facendo davvero“.

Alfonso Signorini a quel punto le promette che, a breve, avrà modo di incontrarli. “Cerco di capire dagli occhi se davvero ce la fanno o no, perché comunque tre mesi sono tanti ed è un vuoto affettivo e anche di quotidianità“, spiega. Inoltre la Luzzi si dice insofferente anche alle dinamiche, sempre più centrali nelle ultime puntate, che coinvolgono Perla, Mirko e Greta: “Qui è cambiato, avete portato una situazione esterna molto complessa e questo ha creato un cratere forte“. E, in riferimento al triangolo amoroso, ammette con grande schiettezza: “Non me ne frega niente, mi dispiace dirlo. Non è una cosa che mi interessa, mi annoia tanto“.

Beatrice Luzzi lascia il gioco? “Penso sia più importante tornare a casa“

In un momento di profonda crisi per Beatrice Luzzi, arriva però una bellissima sorpresa in diretta al Grande Fratello 2023: un video dei suoi figli. “Mamma non essere triste. Tutte le volte che ci chiami, noi ti sentiamo. Un abbraccio grande, forza, resisti e vinci!“, il commovente messaggio. L’attrice riconosce il grande sostegno dei suoi figli, che la vorrebbero ancora lì in Casa e vederla vincere, ma ammette anche di essere arrivata al culmine di questa esperienza.

“Ragazzi so che volete che io stai qui, perché volete che io vinca, però sono tutte giornate che perdo su di voi, sulle vostre attività e curiosità. Mi sembra che non le recupererò più e non è così importante stare qua. È più importante stare con voi tutto il giorno“, ammette. “Qui ci sono stata tre mesi, abbiamo fatto questa esperienza, e adesso penso sia più importante tornare a casa. Sento che avete bisogno di me, o forse sono io che ho bisogno di voi?“. La Luzzi avanza l’ipotesi di un possibile abbandono del gioco, ma la promessa di Signorini potrebbe farle cambiare idea: rivedrà a breve i suoi adorati figli?

