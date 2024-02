Beatrice Luzzi in lacrime per una battuta di Maddaloni/ “Uno schiaffo alla Luzzi”, web furioso

Beatrice Luzzi rimane scottata da una battura di Maddaloni: cosa è successo

Beatrice Luzzi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, ma è anche la concorrente più nominata e bersagliata dai suoi inquilini. Ieri sera, l’attrice è scoppiata a piangere a causa di una battuta poco opportuna di Marco Maddaloni che l’ha ferita.

Tutto è accaduto durante la cerimonia per la premiazione dei cortometraggi di Luzzi e Varrese. Quest’ultimo è stato protagonista di un battibecco scherzoso con Maddaloni. I due hanno fatto finta di ricreare la scena di Will Smith e Rock agli Oscar tirando in ballo anche l’attrice, che non c’entrava nulla: “Lui ha offeso mia moglie e ora do uno schiaffo alla Luzzi“ ha affermato Maddaloni.

La frase dello sportivo ha fatto stare male Beatrice Luzzi che è scoppiata a piangere. L’attrice, infatti, si è detta stufa di essere sempre tirata in ballo anche quando la situazione non riguarda lei: “Tu sei veramente piena, non è facile gestire tutto questo. Mi dispiace. Il tuo nome è uscito perché sei la regista” ha cercato di giustificarsi Maddaloni.

Beatrice Luzzi delusa da Maddaloni: “Inizio a pensare che…”

Luzzi ha comunque ribadito di essere stanca di questi atteggiamenti, urtando Maddaloni che ha replicato: “Devo iniziare a pensare che vuoi creare qualcosa, ma cosa non lo so“.

L’attrice è andata via ancora più ferita, a consolarla ci hanno pensato Greta Rossetti e Stefano Miele che l’ha abbracciata: “Non tutti sono abituati a vivere la vita che viviamo noi, giuro che ti capisco“. Nelle ultime ore, inoltre, l’attrice è anche stata protagonista di un duro scontro con Massimiliano Varrese. In arrivo provvedimenti al Grande Fratello?

una persona piangendo ti dice che ha capito che era uno scherzo e non ce l’ha con te, che è stato solo il trigger per uno sfogo per altro, e tu le dici che sta facendo tutto per creare la clip per la puntata? la bassezza, lo squallore, la mancanza di empatia#grandefratello pic.twitter.com/l8HCLZn22n — gaia (@lovemehow_) February 4, 2024













