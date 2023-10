Beatrice Luzzi innamorata di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “E’ il più sincero e altruista…”

Grande Fratello 2023: prime difficoltà per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Le tenerezze iniziali, le prime confessioni e momenti di vicinanza; iniziano proprio così buona parte delle liaison ed è successo lo stesso per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Con il passare del tempo e con l’intensificarsi del rapporto bisogna però mettere in conto le prime incomprensioni, ed è ciò che sta accadendo ai due concorrenti nel corso degli ultimi giorni. In particolare, la 12a puntata del Grande Fratello 2023 è sembrata quasi segnare una spaccatura di non poco conto.

Beatrice Luzzi non si è dimostrata felice degli ultimi atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi; come racconta Novella2000, diversi sono stati i temi che hanno messo a dura prova il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello 2023. In primis, l’attrice ha rimproverato il giovane per il fatto di aver confidato aneddoti privati e intimi ad alcuni coinquilini. La goccia che ha però fatto traboccare il vaso – come racconta il portale – è stata l’eliminazione di Samira Lui.

La 12a puntata del Grande Fratello 2023 ha sancito la definitiva eliminazione di Samira Lui dalla casa più spiata d’Italia. Non è passato inosservato l’immenso dispiacere di Giuseppe Garibaldi che è letteralmente scoppiato a piangere. Chiaramente, la scena è stata notata da Beatrice Luzzi che ha palesato il suo dissenso alludendo ai possibili sentimenti del giovane nei confronti dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello 2023.

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dopo le ultime diatribe, non sembra essere ancora arrivata una pace o fine definitiva. Ai fan del programma non sono però passate inosservate le ultime dichiarazioni dell’attrice – riportate da Novella2000 – estrapolate da una conversazione con Alex Schwazer. Quest’ultimo avrebbe infatti affermato: “Giuseppe è il più sincero e altruista che c’è qui…”. Ma a destare la curiosità dei fan del Grande Fratello 2023 è stata la clamorosa risposta di Beatrice Luzzi: “Esatto, è il motivo per cui infatti mi sono innamorata”.

