Beatrice Luzzi innamorata di Signorini/ Dichiarazione al Grande Fratello: “Lo sposerei!”, lui “Sono scosso”

Beatrice Luzzi confessa di essere innamorata di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023

Nel cuore di Beatrice Luzzi c’è un uomo che non è Giuseppe Garibaldi. La dichiarazione d’amore arriva proprio nella Casa del Grande Fratello 2023 e ha un nome spiazzante: Alfonso Signorini. “Io Alfonso lo amo, me lo sposerei. – ha ammesso Beatrice – Io non mi sono mai sposata, lui me lo sposerei! Mi piace sul serio Alfonso, io sono un po’ fuori dagli schemi!” Facendo poi riferimento al loro incontro in studio nella puntata di giovedì scorso, ha aggiunto: “E poi è più alto di quello che mi aspettavo, io avevo i tacchi!”

ALEX SCHWAZER ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO?/ Signorini: "Il video su Beatrice non c'è", lui resta ma…

Dallo studio del Grande Fratello, Alfonso si dice imbarazzato e lusingato allo stesso tempo. “Beatrice, cosa devo pensare? – poi fa una rivelazione inaspettata – Devo confessarvi una cosa: dopo il nostri incontro della nostra puntata, io l’ho finita e mentre mi recavo nel camerino ho detto a due autori che l’incontro con Beatrice mi ha scosso.” Lo scambio di battute tra i due si conclude con un avvertimento del conduttore: “Guarda che io sono molto geloso, se vedo qualcosa che non va vengo lì e ti porto via!”

LEGGI ANCHE:

GRANDE FRATELLO 2023, 15A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice Luzzi in nominationMughini ha tradito la moglie Michela Pandolfi: "Ecco com'è successo"/ Confessione al Grande Fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA