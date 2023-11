Beatrice Luzzi innamorata di Vittorio o Garibaldi al Grande Fratello?/ Spunta il confessionale della verità

Beatrice Luzzi tra Vittorio Menozzi e Giuaseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: chi le piace davvero?

Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi? E qual è adesso il ruolo di Giuseppe Garibaldi nel cuore dell’affascinante attrice? Varie dinamiche si stanno smuovendo all’interno della Casa di Cinecittà negli ultimi giorni, e cioè da quando tra Vittorio e Beatrice ci sono avvicinamenti più che amichevoli. Al punto tale da portare Fiordaliso a chiedere a Vittorio se si sia innamorato di lei, finendo per metterlo in allerta.

Eppure, in un confessionale reso noto dal GF, Vittorio ammette che l’attrazione per Beatrice non manca, soprattutto dopo il tango ballato insieme. “È la miglior compagna di tango possibile e immaginabile. È molto attraente, molto elegante in ciò che fa…” sono le parole del gieffino.

Beatrice Luzzi si sbilancia: il confessionale su Vittorio Menozzi

E se per Fiordaliso Vittorio “è un po’ un prezzemolone”, Giuseppe Garibaldi non ha apprezzato questo avvicinamento a Beatrice: “È un ballo che bisogna fare e si fa, sarei stato molto più contento se ci fossi stato io lì. Può essere attratto da lei però non lo sto più capendo Vittorio. È cambiato totalmente.” ha ammesso in un confessionale.

Ma Beatrice invece cosa ne pensa? Pur essendo ancora legata a Giuseppe, per il quale non ha mai negato di provare ancora un’attrazione, l’attrice non disdegna le attenzioni del modello: “Vittorio per me è un punto di riferimento. Siamo vicini, intellettualmente molto, mi faccio grandi risate, c’è ironia, sicuramente per me qui è una delle persone più vicine qui.” ha spiegato. È chiara invece la situazione per Massimiliano Varrese, secondo cui a entrambi piace l’altro ma entrambi “si tengono a distanza per tutte le situazioni che sappiamo”.













