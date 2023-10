Beatrice Luzzi invaghita di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Lo trovo un ragazzo generoso…”

Beatrice Luzzi e la simpatia per Giuseppe Garibaldi

Nella casa del Grande Fratello 2023, le dinamiche continuano ad essere poche e i concorrenti provano ad animare il bnuker di Cinecittà con qualche dichiarazione interessante. Tra le protagoniste di queste prima settimane di reality c’è sicuramente Beatrice Luzzi che si è ritrovata spesso al centro di varie discussioni. Stavolta, però, l’attrice fa parlare di sè per una serie di dichiarazioni fatte su un coinquilino ovvero Giuseppe Garibaldi.

Tutto è collegato ad una provocazione fatta da Ciro Petrone a cui la Luzzi ha risposto ammettendo di avere una simpatia particolare per un coinquilino. Tuttavia, Beatrice non ha svelato l’identità del ragazzo in questione, ma poco dopo, si è lasciata andare ad una serie di complimenti proprio per Giuseppe Garibaldi.

Le parole di Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi

Sono parole di stima e affetto quelle che Beatrice Luzzi ha rivolto a Giuseppe Garibaldi che, a detta di tanti utenti social, sarebbe quello che è riuscito a catturare l’interesse dell’attrice. “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria“, le parole della Luzzi.

Come reagirà Giuseppe Garibaldi di fronte a questa confessione dell’attrice? Alfonso Signorini, nel corso della prossima puntata del reality, chiederà qualcosa in più alla gieffina?

