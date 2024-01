Beatrice Luzzi isolata al GF, il figlio Valentino Cisilin preoccupato/ “Non si era mai visto”: l’attacco

Valentino Cisilin preoccupato per la mamma Beatrice Luzzi dopo le immagini di Capodanno al Grande Fratello 2023

Ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web il comportamento avuto da alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 nei confronti di Beatrice Luzzi durante i festeggiamenti di Capodanno. L’attrice è stata isolata, tenuta alla larga da alcuni gieffini in modo particolare, come Anita Olivieri. I video della serata hanno fatto il giro del web, scatenando l’ira e l’indignazione di molti, tra i quali anche Valentino Cisilin, figlio di Beatrice Luzzi.

Giuseppe Garibaldi in crisi dopo l'attacco di Mirko ma Perla lo consola/ "La gente non pensa questo di te"

Il ragazzo, primogenito dell’attrice, ha perciò deciso di esporsi sui social, manifestando la sua rabbia nei confronti delle immagini viste e la vicinanza a sua madre. Così, in una story pubblicata su Instagram, ha scritto: “Da soli a Capodanno non si era mai visto nella storia del GF! Mamma ti vogliamo bene”.

Rosy Chin e Fiordaliso in crisi al Grande Fratello 2023?/ “Mi sono sentita malissimo…”

Beatrice Luzzi isolata al Grande Fratello 2023: il web chiede l’intervento di Signorini

L’attacco di Valentino è solo uno dei tanti che stanno invadendo il web in queste ore. Molti fan del Grande Fratello e di Beatrice Luzzi si sono riversati sui social per chiedere un provvedimento netto e deciso di fronte a questi comportamenti. Qualcuno è arrivato anche a definirlo ‘bullismo’, ritenendo assurdo trovarsi di fronte ad immagini simili in TV e per di più da persone adulte.

Fatto sta che viene richiesto a gran voce ad Alfonso Signorini uno dei suoi interventi, in particolare nei confronti di Anita Garibaldi che più volte ha usato parole molto dure con Beatrice. Un argomento scottante, dunque, che potrebbe essere oggetto di forti discussioni nel corso della diretta del Grande Fratello prevista per lunedì 8 gennaio 2024.

Fiordaliso si schiera con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Non capisco cosa vogliono…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA