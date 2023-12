Beatrice Luzzi, ‘La linea della vita’ al Grande Fratello 2023/ “Lacune affettive da parte di mia madre…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi si racconta tra passato e presente

La 26a puntata del Grande Fratello 2023 è partita con un carico di emozioni per Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo un confronto acceso per questioni in sospeso con Sara Ricci e Massimiliano Varrese, ha avuto modo di raccontarsi attraverso la sua personale linea della vita passando in rassegna i rapporti affettivi più cari, al netto delle turbolenze del passato. “Ho avuto un’infanzia facile, allegra, dal punto di vista affettivo ho avuto però delle lacune soprattutto da mia madre. Mi ricordo che aspettavo sere e sere a letto che venisse a darmi il bacio della buonanotte ma non arrivava mai”.

La linea della vita di Beatrice Luzzi parte dunque dal rapporto materno: “ Una cosa che non le perdonerò mai, proprio perché era una donna così intelligente; noi siamo 3 figli, ma nei confronti di mio fratello ha sempre avuto una preferenza…”. Approfittando del parallelismo con il fratello, l’attrice si focalizza proprio sul rapporto tra loro: “Mi condizionava pesantemente in termini di giudizi, manipolazione psicologica e anche fisica. Mia mamma quando tornava a casa non riusciva mai ad essere dalla mia parte, infatti io sono molto orgogliosa del fatto che con i miei figli ho cercato sempre, e credo con i risultati, di intervenire in termini di giustizia nelle loro dispute”.

Beatrice Luzzi, dal rapporto recuperato con la madre alla “distanza” dal fratello

Dopo aver menzionato il suo percorso di vita condizionato dalle mancanze della madre e il rapporto turbolento con il fratello, Beatrice Luzzi ha però sottolineato tutto si sia rivelato di grande insegnamento per l’educazione da impartire ai propri figli. Ultimata la visione della sua personale linea della vita, l’attrice è stata incalzata da Alfonso Signorini sui vari temi trattati. “Mia mamma nel tempo ha tentato di superare questo suo modo di essere, negli ultimi anni è riuscita a recuperare. Ora ha 86 anni, mi dispiace se ora può rimaner male per le cose che ho detto. Abbiamo recuperato tanto, mi ha dato tantissimo”.

A proposito di quanto detto a proposito del fratello, Beatrice Luzzi ha spiegato come ancora oggi si trovino lontani dal punto di vista dei valori e dello stile di vita in generale. “Aveva delle caratteristiche, dei valori di un certo tipo; poi c’è stato un episodio e ha dovuto implementare ed estremizzare andando in direzioni sempre più lontane. Adesso lo siamo ancora tanto, proprio come valori…”. Concludendo il toccante racconto, la concorrente del Grande Fratello 2023 ha voluto ribadire una sorta di giustificazione per la madre in relazione al rapporto con suo fratello. “Mia madre non era dalla parte di mio fratello per maschilismo ma perchè lo vedeva più fragile, probabilmente è per questo…”.











