Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023?/ Fiordaliso: “I tuoi figli ci rimarrebbero molto male”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi lascia? Fiordaliso: “I tuoi figli…“

Il Grande Fratello 2023 sta diventando una vera e propria montagna russa per Beatrice Luzzi che, di puntata in puntata, si conferma sempre più una delle grandi protagoniste. L’attrice, sin dalle prime settimane di convivenza nella Casa, ha dovuto fare i conti con i dissapori con una buona parte del gruppo. Sentendosi sempre più isolata e vedendo i suoi coinquilini quotidianamente schierati contro di lei, la gieffina più volte ha avanzato l’ipotesi di abbandonare il gioco, stanca dei continui litigi e della difficile convivenza con il resto dei compagni di viaggio.

L’ultimo sfogo è avvenuto in cucina mentre, chiacchierando con Fiordaliso, ha nuovamente pensato di lasciare la Casa, come mostra un video diffuso da alcuni utenti su X. La cantante, che con lei ha stretto un profondo rapporto di amicizia e confidenze, ha però cercato di farla ragionare, spiegandole con poche ma semplici parole: “Ti voglio dire solo questo, che i tuoi figli ci rimarrebbero molto male. Basta, ho già finito“. La Luzzi tuttavia non sa come potrebbero reagire i suoi figli al pensiero che la madre abbandoni il reality in corsa e, per questo, le risponde: “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu“.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: il rinnovo è incerto

Beatrice Luzzi è dunque in forte dubbio e, all’ipotesi di firmare o meno il rinnovo del contratto in scadenza con il Grande Fratello 2023, è piuttosto combattuta. Da un lato vorrebbe rimanere in gioco fino alla fine, nonostante i dissapori con il resto del gruppo, dall’altro questo clima di tensione e litigi la spingerebbero a mollare tutto e fare ritorno a casa. Ancor più dopo aver perso un’importante amicizia a Cinecittà, che sembrava fino a pochi giorni fa inossidabile.

Con Vittorio Menozzi, infatti, nelle ultime ore sono andati in scena alcuni scontri che hanno portato l’attrice a dubitare della loro amicizia. Anche lo stesso ragazzo è andato in crisi, dopo il suo riavvicinamento al resto del gruppo e la presa di posizione in favore di Perla Vatiero, che non è stata ben vista da Beatrice.

