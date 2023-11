Beatrice Luzzi: “Letizia distante da Paolo? È lesbica”/ Lei sbotta: “Basta etichette! Ho amato una donna ma…”

Beatrice Luzzi scatena Letizia Petris in diretta al Grande Fratello 2023: “Distante da Paolo? È lesbica!”

Picco d’ira in diretta al Grande Fratello 2023 nel corso della diretta del 9 novembre per Letizia Petris. In Casa si parla del rapporto tra lei e Paolo Masella, e della svolta scatenata dall’appassionato bacio che li ha visti protagonisti. Si discute allora di come lei sia meno presa di lui, che invece manifesta già le prime gelosie per alcuni suoi atteggiamenti.

Signorini accende allora ulteriormente la situazione, mostrando in Casa un filmato con alcuni commenti su questo rapporto. Nelle immagini c’è Fiordaliso che si meraviglia di come Letizia possa resistere a Paolo e alla sua prestanza fisica, domanda alla quale risponde Beatrice con un’ipotesi che scatena l’ira di Letizia: “È lesbica!” La reazione di Letizia è infatti immediata: “Incommentabile! Io sono quello che mi pare, a me non frega un bel niente. – tuona – Io non devo etichettarmi, io ho avuto un amore enorme con una donna in passato e non me ne vergogno, ma non voglio etichettarmi o che qualcuno lo faccia al posto mio!” chiarisce la gieffina.

