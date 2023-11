Beatrice Luzzi, lite con Anita al Grande Fratello: “Streghetta feroce”/ Lei sbotta: “Mi sei indifferente”

Lite in diretta al Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

Se ci sono due concorrenti che dall’inizio del Grande Fratello 2023 sono una contro l’altra sono Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Se l’attrice di lei dice: “È fuori posto, streghetta di una ferocia inaudita”, la 26enne replica “Siamo noi di 20 anni ad essere più matura di gente come lei!” Signorini, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, decide di metterle faccia a faccia.

GRANDE FRATELLO 2023, 19A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Mughini riabbraccia la moglie Michela e i suoi cani

Ad esordire è allora Anita: “Io non ti invidio, anche perché neppure so che lavoro voglio fare. – ha esordito – Io al massimo cerco di imparare qualcosa dalle persone ma da te sento di non poter imparare niente. Uno dei miei pochi pregi è che dico sempre le cose in faccia e con te credo che non ci sia un punto. Più di chiederti scusa e dirti che mi voglio mettere da parte non so cosa dirti. Non mi fa né caldo né freddo che ci sei, mi sei indifferente, voglio solo stare tranquilla.”

Cesara Buonamici promossa a “direttore ad personam” del TG5/ L’annuncio al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, è guerra: “Streghetta di una ferocia inaudita”

Beatrice Luzzi è pronta a replicare: “Quando tu sei arrivata con Samira, io ero felicissima. Dopo però tu hai iniziato a dire che scrutavo e non mi integravo, poi che ti vergogneresti ad essere mia figlia. Poi ho iniziato la relazione con Giuseppe e tu dicevi che lui era pazzo di Samira, poi avete fatto incursioni di vario genere. Io non mi sono mai permessa di dire cose sul tuo rapporto con Giuseppe né ho provato gelosia.” Tra le due non c’è possibilità di riappacificazione, e lo ammettono alla fine entrambe.

LEGGI ANCHE:

Perla Vatiero nuova concorrente del Grande Fratello ma non entra in Casa per Covid/ "Come sto? Spero di…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA