Beatrice Luzzi, lite con Anita Olivieri al Grande Fratello/ “Sei una strega che spara cattiverie”

Scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri al Grande Fratello

Confronto accesissimo questa mattina al Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Quando la prima è andata da Anita per avere un chiarimento, quest’ultima le ha chiesto spazientita di smetterla. “Sei una ragazzina”, ha attaccato Beatrice. “E’ da quando sei qui che parli male di me, non ti permettere di rispondermi ‘non ce la faccio più, ti prego basta’ se vengo a cercare un confronto. Smettila di farti gli affari miei, è da quando sei entrata che tiri frecciate a me su tutti i temi, fatti una vita tua, Anita!”.

La Olivieri non si è scomposta più di tanto, facendo ulteriormente irritare Beatrice. “A me di te non me ne frega niente, siamo al Grande Fratello, se mi fanno domande su te rispondo. Me lo chiedono! Tu urli, io sto parlando, chi è nel torto e chi è nella ragione?”, le ha detto. Beatrice Luzzi, convinta delle sue ragioni, non ha mollato di un centimetro, scaldando ulteriormente i toni.

L’accusa di Beatrice ad Anita: “Da quando sei arrivata dici cattiverie”

“La verità è che anche in diretta state sempre a parlare di me perché non avete altro di cui parlare. Da quando sei arrivata dici cattiverie su di me. Quando mi vengo a confrontare dici ‘basta’, sono stufa di te, ti devi fare la vita tua, fatti una vita tua. Ma chi ti chiede di me? Ma a chi gliene frega della tua opinione? Sei una strega!”, ha tuonato ancora Beatrice.

A quel punto Anita ha ribattuto punto su punto, senza risparmiare frecciate velenose nei confronti della coinquilina: “Sono nei preferiti da sette settimane, fatti delle domande”. Quindi la chiusura di Beatrice: “Questa la dice lunga, che sei tu la vera giocatrice. Io gioco con la mia pelle, tu giochi con la mia. Non ti montare la testa. A me di te non chiedono nulla perché non c’è nulla da dire su di te, se ci sei o non ci sei qua dentro è uguale”.

