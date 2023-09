Beatrice Luzzi, lite con Gilseda al Grande Fratello 2023/ “Mi voti come la più ipocrita perché…”

Beatrice Luzzi e la delusione per Giselda Torresan

Primi scontri nella casa del Grande Fratello 2023 dove Beatrice Luzzi è la concorrente che si sta maggiormente scontrando con il gruppo. Complice un gioco del Grande Fratello, diversi concorrenti, l’hanno votata come la più ipocrita della casa. Voti che hanno deluso Beatrice che si è così scontrata con i coinquilini, in particolare con Rosy Chin. Tra tutti, però, Beatrice ha ammesso di essere rimasta delusa soprattutto da Alex e da Giselda. Durante uno sfogo con Letizia, la Luzzi ha inoltre spiegato di aver paura di chiedere spiegazioni a Giselda con cui, però, a poche ore dalla diretta della quarta puntata, ha avuto un confronto.

Parlando con la Torresan che ha spiegato di non voler essere coinvolta in varie discussioni e di essere felice quando le chiedono di parlare della sua montagna, Beatrice ha fatto notare alla Torresan l’errore che avrebbe commesso nei suoi confronti.

Le parole di Beatrice Luzzi a Giselda

E’ una Beatrice estremamente delusa quella che ha scelto di confrontarsi con Giselda Torresan solo dopo essersi calmata. “Basta che mi parlate di montagna e sono contenta“, spiega Giselda le cui parole, però, non convincono affatto Beatrice Luzzi che la rimprovera per l’atteggiamento che ha avuto. “Tu sei in un gioco che si chiama Grande Fratello e se ti si chiede di votare la più ipocrita voti me. Perché non ti è piaciuto il mio atteggiamento con Rosy. Ma non era ipocrita il mio, tanto che l’ho nominata“, spiega l’attrice.

Durante il confronto, Giselda ha ascoltato le parole della coinquilina mantenendo lo sguardo basso. Nel corso della quarta puntata, gli scontri che hanno scosso la casa nelle scorse ore saranno sicuramente argomento di discussione. Il pubblico si schiererà con Beatrice o con il resto del gruppo?

