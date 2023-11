Beatrice Luzzi, lite con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023/ “Sei allucinante e insensibile!”

Grande Fratello 2023: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sempre più lontani

Se prima erano poche le certezze sul futuro di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dal punto di vista sentimentale, dopo la 19a puntata del Grande Fratello 2023 le incognite sono forse aumentate. Giuseppe Garibaldi si è espresso senza più filtri sulla relazione con l’attrice, asserendo in sostanza di preferire la lontananza per vivere al meglio la relazione.

Beatrice Luzzi furiosa con Giuseppe Garibaldi dopo la puntata/ "Non sei mai stato dalla mia parte"

Dello stesso avviso di Giuseppe Garibaldi è sembrata anche Beatrice Luzzi; l’attrice ha confermato come, per via delle tante incomprensioni e discussioni, la scelta di prendere strade diverse potrebbe essere la migliore ai fini del percorso di entrambi al Grande Fratello 2023. Prima di arrivare a tale conclusione, entrambi avevano però avuto modo di discutere per il “terzo incomodo”: Anita Olivieri. La giovane è stata accusata da Beatrice Luzzi di intromettersi fin troppo spesso nella loro relazione e ne è scaturita una forte discussione.

Giuseppe Garibaldi, stoccata a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Dici di tenerci a me, però…”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ancora Anita Olivieri motivo di discussione

All’indomani della 19a puntata del Grande Fratello 2023, si percepisce ancora più freddezza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. A dimostrarlo è una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality che mette in evidenza l’ennesimo battibecco tra i due concorrenti. Il ragazzo si è presentato in cucina dall’attrice per chiederle di raggiungere lui e gli altri in giardino trovando però una perentoria risposta negativa.

“No, voglio che sia chiaro anche per loro che non c’è più niente tra noi”, ha asserito Beatrice Luzzi trovando però la perplessità di Giuseppe Garibaldi: “Ma non è che se non c’è più niente dobbiamo fare così…”. La risposta del concorrente non ha però cambiato la posizione dell’attrice. “Mi da fastidio che siamo sempre in tre, forse non hai capito. Anita era lì per fatti suoi? E se ne poteva andare. E comunque vorrei che i fan sapessero che è finita, così non sprecano più denari”. Udite le parole di Bea, il giovane si è lasciato andare ad un breve commento: “Allucinante…”, trovando ancora la veemente risposta della concorrente: “Allucinante sei te, non hai nessuna sensibilità…”.

Beatrice Luzzi attacca Giuseppe Garibaldi/ "Mi lasci sempre in pasto ai lupi, non sai difendere né noi né me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA