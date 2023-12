Beatrice Luzzi, lite con Varrese: “Sei una persona cattiva!”/ “Usi anche il Natale per venirmi contro”

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, faccia a faccia di fuoco in studio al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono i protagonisti di un acceso faccia a faccia nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 9 dicembre. I due concorrenti hanno avuto in settimana uno scontro nato per un confessionale ‘natalizio’ durante il quale Beatrice ha commentato con sarcasmo, facendo infastidire gli altri concorrenti.

GRANDE FRATELLO 2023, 25A PUNTATA/ Diretta, eliminato Mirko Brunetti: via alle nomination

Massimiliano l’ha allora definita “fuori luogo, è brutto quello che fa”. Lo scontro tra i due continua in diretta, in studio. È Massimiliano a continuare ad accusarla: “Ogni volta cerca di ribaltare le parole a suo uso e piacimento. Per me il ‘disgustoso’ riferito a lei significa ‘di cattivo gusto’. Questo ruolo Beatrice non ti viene più bene.” Lei replica: “Tu scateni la casa contro di me. Basta dire ‘non è il momento’, invece non perdi occasione.”

Marcella, mamma di Mirko Brunetti/ Lui: "Usato come trofeo. Non le ho parlato per 4 anni, è stata oppressiva"

L’ex di Varrese dalla parte di Beatrice Luzzi, anche Fiordaliso la difende

Signorini mostra però a Varrese un post della sua ex Valentina Melis in cui si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi, apprezzandone carattere e modo di fare. Lui dice la sua: “Conoscendo Valentina mi sarei aspettata un post del genere. Beatrice ha un suo fascino, semplicemente ho usato una tecnica molto fine di recitazione per farla scoprire e farle ammettere che le piaccio. Mi sarei aspettato un post così, perché Valentina è una femminista molto attiva, conosco i suoi pensieri, ma credo anche che se la conoscesse veramente potrebbe cambiare idea.” Beatrice però sbotta ancora contro Massimiliano: “Sei una persona cattiva! Usi anche il Natale per venirmi contro! Se tu fossi un vere galantuomo non mi avresti insultato così!” In Casa, a difendere Beatrice, ci pensa Fiordaliso, che trova eccessivi alcuni epiteti usati contro di lei, come il ‘terrificante’ di Rosanna Fratello.











© RIPRODUZIONE RISERVATA