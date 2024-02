Beatrice Luzzi: “Massimiliano Varrese aggressivo e squilibrato”/ Lui replica: “Sei falsa”

Duro attacco di Beatrice Luzzi a Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023. “Sono tanti tanti mesi che Massimiliano mi scava la fossa intorno. Io continuo a riempirla per non crollare. È stato più volte salvato dalla Casa e da voi e tante volte io non l’ho nominato nonostante lui mi attacchi sempre. È arrivato il momento di nominarlo. Vittorio negli ultimi tempi ha avuto più problemi di me con Massimiliano: qualche tempo fa ha fatto una scenata perché lui stava parlando con Monia in costume” spiega.

GRANDE FRATELLO 2023, 34A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice "Massimiliano è violento"

Massimiliano si difende: “Per me se lei c’è o non c’è in casa è la stessa cosa. Vivo in modo civile nella condivisione della Casa ma non dono più la mia energia a questa persona. Non ho una grande simpatia per la falsità di questa persona. L’ego sproporzionato che sta assumendo le sta scavando la fossa da sola. Questa sera quando è entrato il concorrente ha affermato ‘Un altro napoletano’. Non ho più voglia di parlare”.

Beatrice Luzzi: “Massimiliano è spesso autoritario”

Beatrice Luzzi, parlando di Massimiliano Varrese, spiega ancora: “Dice cose pesanti, cattiverie che abbiamo visto nelle puntate da ottobre. Ha detto e fatto cose, è stato più volte salvato dalla Casa”. Lui replica: “È la persona più bippata della Casa, ha messo le mani al collo”. Lei continua: “I suoi atteggiamenti aggressivi li avete visti tutti”. Cesara Buonamici, opinionista in studio, pensa che “non contino gli argomenti, si cerca solo di svilire gli avversari”. Beatrice ad Alfonso chiede ancora: “Dopo tutti video che avete mandato mi chiedete anche cosa ne penso? Avete chiesto voi di comportarsi in modo meno aggressivo”. A detta della conduttrice “Massimiliano è molto spesso autoritario. Il suo squilibrio si vede e lui ce l’ha particolarmente con me. Ha una forma quasi ossessiva di accerchiamento”.











